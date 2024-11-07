Συγχαρητήρια Σακελλαροπούλου στον Ντόναλντ Τραμπ

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου απέστειλε επιστολή στον Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία του εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια για την εκλογή του ως Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, καθώς και ευχές για κάθε επιτυχία στα καθήκοντά του.

Όπως αναφέρει η κ. Σακελλαροπούλου, Ελλάδα και ΗΠΑ μοιράζονται τα κοινά ιδανικά της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Τα δύο έθνη ενώνονται με ιστορικούς δεσμούς, οι οποίοι ενισχύονται ακόμα περισσότερο από την ακμάζουσα κοινότητα των Ελληνοαμερικανών και έχουν αποκτήσει νέες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, έχοντας εξελιχθεί σε μια στρατηγική σχέση, προς αμοιβαίο όφελος των δύο χωρών.

Τέλος, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισημαίνει πως στο περιβάλλον των σύγχρονων παγκόσμιων προκλήσεων, προσβλέπει σε στενή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών τα επόμενα χρόνια, με σκοπό την αντιμετώπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.