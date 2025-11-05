Τους τομείς στους οποίους η τεχνολογία μεταμορφώνει τον δημόσιο τομέα ανέπτυξε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, στο συνέδριο «Green Deal Greece 2025», που διοργάνωσε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το economix.gr, για 5η συνεχόμενη χρονιά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με θέμα: «Πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός, υποδομές και βιώσιμη ανάπτυξη σε κρίσιμη καμπή: προκλήσεις και ευκαιρίες για επενδύσεις και ανθεκτικότητα ».

«Η τεχνολογία έρχεται να δώσει λύσεις σε πραγματικά προβλήματα», είπε ο Υπουργός παρουσιάζοντας τις τεχνολογικές λύσεις που εφαρμόζονται στον τομέα της χωροταξίας, της Δικαιοσύνης και της ενέργειας.

«Ετοιμάζουμε τον ψηφιακό χάρτη, όπου θα καταγράφεται ακριβώς τι υπάρχει στην ελληνική επικράτεια, θα δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως ποιες περιοχές είναι δασικές ή προστατεύονται από το σύστημα Natura, ποιοι είναι οι συντελεστές δόμησης, κλπ» είπε και διαβεβαίωσε ότι το Κτηματολόγιο θα έχει ολοκληρωθεί κατά 97% έως τα τέλη του έτους.

Στη συνέχεια, όπως είπε, θα ξεκινήσει η εξέταση των παλιών μελετών, που έχουν περάσει στο Κτηματολόγιο. «Θα πρέπει να δούμε πιο προσεκτικά τις παλιές μελέτες, να εξετάσουμε την ακρίβειά τους και να διαπιστώσουμε αν και πόσο συνάδουν με τους νέους κανόνες», εξήγησε ο Υπουργός.

Ο Δ. Παπαστεργίου ανέφερε επίσης ότι εξετάζεται η λύση του outsourcing για να αντιμετωπιστεί η υποστελέχωση στις Πολεοδομίες, που προκαλείται από το γεγονός ότι οι μηχανικοί εγκαταλείπουν τις θέσεις στο Δημόσιο, καθώς οι αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα είναι πιο ελκυστικές.

«Εργαζόμαστε στην κωδικοποίηση και απλοποίηση του πολεοδομικού χάρτη» σημείωσε ο Δ. Παπαστεργίου, ενώ στη συνέχεια παρουσίασε τις προσπάθειες ψηφιοποίησης και απλοποίησης στο δικαστικό σύστημα. «Η Ελλάδα προχωράει μπροστά με σχέδιο, υποδομές και χρήση της νέας τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης» είπε ο Υπουργός.

Σημείωσε ότι η Ελλάδα, μαζί με την Κύπρο, αποτελεί το ασφαλέστερο ανατολικό άκρο της Ευρώπης και ανέφερε ότι η χώρα υποδέχεται πάρα πολλά καλώδια μεταφοράς ενέργειας και δεδομένων και αυτό με τη σειρά του φέρνει στην χώρα νέα datacenter.

«Πρέπει να δούμε πώς η ενέργεια θα βοηθήσει και δεν θα είναι πρόβλημα, όχι μόνο για τα datacenter αλλά και για τη βιομηχανία» είπε ο Υπουργός, συμπληρώνοντας ότι στην ανάπτυξη των υποδομών: «υλοποιούμε ένα πολύ σφιχτό πρόγραμμα, με συγκεκριμένα ορόσημα, για να μην χαθεί ούτε μία ημέρα».

Σταύρος Καλαφάτης: «Η ψηφιοποίηση φέρνει την επανάσταση της διαφάνειας»

Ψηφιοποίηση, καινοτομία και επενδύσεις αποτελούν το τρίπτυχο στο οποίο βασίζει η ελληνική κυβέρνηση το όραμά της για την ενίσχυση της ανάπτυξης, της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας της χώρας, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Σταύρο Καλαφάτη.«Η ψηφιοποίηση φέρνει την επανάσταση της διαφάνειας» τόνισε, εξηγώντας ότι η ψηφιοποίηση αποτελεί «το ισχυρότερο αντίδοτο στην γραφειοκρατία και τη διαφθορά και βασικό εργαλείο για να ενισχύσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών».

Αναφέρθηκε στα έργα ενίσχυσης των ψηφιακών υποδομών, του δικτύου 5G και της στήριξης της ψηφιακής μετάβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Σε ό,τι αφορά στην καινοτομία, αφού τόνισε ότι «η καινοτομία για την Ελλάδα δεν είναι απλά μία αναπτυξιακή επιλογή, αλλά πυλώνας εθνικής πολιτικής ασφάλειας και στρατηγικής αυτονομίας» είπε ότι γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθεί μία «κουλτούρα καινοτομίας παντού» και μίλησε για τον καθοριστικό ρόλο που θα παίξουν τα εθνικά ερευνητικά κέντρα, όπως τα ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, ΕΚΕΤΑ, ΙΤΕ, στην προσπάθεια αυτή.

«Η Ελλάδα βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Πρέπει να δούμε πώς θα παντρέψουμε το υψηλής ποιότητας ερευνητικό έργο που παράγεται στα ερευνητικά μας κέντρα και στα πανεπιστήμιά μας με την αγορά, να δούμε πώς θα το μεταφράσουμε σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και θα το διοχετεύσουμε στην οικονομία και στη βιομηχανία, ώστε να ενισχύσουμε έτσι την εθνική οικονομία και την ευημερία των πολιτών» πρόσθεσε.

Ο Στ. Καλαφάτης μίλησε για την κυβερνητικές προσπάθειες ενίσχυσης του εθνικού οικοσυστήματος έρευνας, την ανάπτυξη spinoffs και τον διπλασιασμό των κονδυλίων για την έρευνα. «Δεν θέλουμε την έρευνα στα συρτάρια, αλλά στην αγορά» διαμήνυσε και πρόσθεσε ότι έχει αναπτυχθεί ένα δυναμικό πλαίσιο χρηματοδότησης με διαφορετικά προγράμματα ενίσχυσης της έρευνας και των πράσινων λύσεων.

Ακολούθησε συζήτηση σε πάνελ με θέμα «Ψηφιοποίηση, καινοτομία και επενδύσεις» την οποία συντόνισε η δημοσιογράφος Τέτη Ηγουμενίδη.

Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος: 2,5 εκατομμύρια πολίτες έχουν εκδώσει προσωπικό αριθμό

Την επανάσταση που συντελείται στον τρόπο με τον οποίο το δημόσιο ενημερώνει και επικοινωνεί με τους πολίτες παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Όπως είπε το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, που συγκεντρώνει τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πολιτών, διασφαλίζει την αποστολή ενημέρωσης στο σωστό παραλήπτη σε ελάχιστο χρόνο.

Με τον τρόπο αυτό απεστάλη το 60% από τα πρώτα 218 χιλιάδες ειδοποιητήρια για τα ανασφάλιστα οχήματα (ενώ 40% απεστάλη μέσω ΑΑΔΕ και μόλις 0,5% με ταχυδρομείο). Με τον ίδιο τρόπο θα γίνει η αποστολή και των 187 χιλιάδων ειδοποιητηρίων της δεύτερης φάσης.

«Αυτή η κυβέρνηση υλοποιεί ψηφιακά την ενημέρωση του πολίτη. Είναι κάτι που έπρεπε να είχαμε κάνει εδώ και χρόνια, αλλά η κυβέρνηση αυτή το υλοποιεί» τόνισε.

Σε ό,τι αφορά στην έκδοση προσωπικού αριθμού ανακοίνωσε ότι 2,5 εκατομμύρια πολίτες είχαν προχωρήσει στην έκδοσή του λίγες ώρες πριν κλείσει η πλατφόρμα.

Επίσης ο Δ. Αναγνωστόπουλος κάλεσε του παρόχους πόρων, όπως οι υπηρεσίες cloud, να μειώσουν το κόστος με το οποίο χρεώνουν τις υπηρεσίες του δημοσίου, ενώ διαμήνυσε ότι σε όσες περιπτώσεις διαπιστώνεται ότι οι δημόσιοι λειτουργοί δεν αξιοποιούν τους πόρους που τους έχουν παραχωρηθεί, θα τους αφαιρούνται και θα δίνονται σε άλλες υπηρεσίες.

Μιχαήλ Καρκατζούνης: Τα δεδομένα ως εργαλείο ενίσχυσης των επενδύσεων

Τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αξιοποιήσει τα δεδομένα των υπουργείων για την ενίσχυση της διαφάνειας, των επενδύσεων και της λήψης ορθών αποφάσεων παρουσίασε ο Βασίλειος Μιχαήλ Καρκατζούνης, ειδικός γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων.

«Έχουμε ψηφιοποιήσει μεγάλο μέρος των διαδικασιών του δημοσίου και αυτό μας έχει φέρει έναν μεγάλο όγκο δεδομένων» είπε. «Η πρόκληση τώρα είναι πώς θα αξιοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για επενδυτικούς σκοπούς, για μεγαλύτερη διαφάνεια και λήψη καλύτερων αποφάσεων. Η πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων θα φτάσει σε παραγωγική λειτουργία τον Μάρτιο του 2026. Εντωμεταξύ, συνεργαζόμαστε με υπουργεία που κατέχουν κρίσιμα δεδομένα ώστε να τα περάσουν όσο πιο άμεσα και σωστά γίνεται στην πλατφόρμα.» σημείωσε.

Χρήστος Ταραντίλης: Η καινοτομία θέλει ταχύτητα, και η ΤΝ φέρνει αλλαγές και στο επάγγελμα του μηχανικού

Ο Χρήστος Ταραντίλης, Εταίρος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Επικεφαλής του Τομέα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημοσίου στην ΕΥ, αναγνώρισε ότι η καινοτομία έχει κάνει πολλά βήματα τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα το οικοσύστημα να έχει μεγαλώσει. Σημειώσε δε με έμφαση ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει ραγδαία τη σημερινή πραγματικότητα και μεταξύ των άλλων θα φέρει και αλλαγές στην άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού, ένα θέμα που έχει θέσει στην προτεραιότητα των δραστηριοτήτων του το ΤΕΕ.

«Είναι δεδομένο ότι είμαστε καλύτερα από πριν, αλλά τρέχουμε μαζί με άλλους», έσπευσε να σημειώσει, κάνοντας λόγο για μια «λογική της ανταγωνιστικότητας». Σ’ αυτό το σημείο, αναφέρθηκε σε δύο βασικά προβλήματα, τα οποία χρήζουν άμεσων λύσεων. Το πρώτο είναι η γραφειοκρατία, σημειώνοντας ότι η καινοτομία θέλει ταχύτητα. Και προς αυτήν την κατεύθυνση, πρόσθεσε, υπάρχουν πολλές λύσεις, όπως είναι για παράδειγμα η θέσπιση ειδικών ασφαλιστικών ταμείων για τις τεχνολογικές εταιρείες. Από εκεί και πέρα, όμως, υπάρχει και το ζήτημα των εργαζομένων.

«Χρειαζόμαστε τους διπλάσιους απόφοιτους πληροφορικής […] Ένας εκατομμύριο κόσμος πρέπει να εκπαιδευτεί άμεσα στη λογική του upskilling. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα», τόνισε, χαρακτηριστικά.

Δημήτρης Βασιλόπουλος: Σύγκλιση φυσικού και ψηφιακού δεδομένου

Εκ μέρους της NETCOMPANY SEE & EUI, ο Δημήτρης Βασιλόπουλος, Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδας Δημοσίου Τομέα, επέλεξε να αναφερθεί στην επόμενη ημέρα από το «θείο δώρο» του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο έχει μεγιστοποιήσει την παρουσία της ψηφιακής τεχνολογίας. «Είναι καιρός να δούμε και την επόμενη ημέρα, μέσα από τα μάτια της ανθεκτικότητας, η οποία πρέπει να συνδεθεί με τις βασικές υποδομές της χώρας», επεσήμανε, μεταξύ άλλων, προτού κάνει λόγο για τη σύγκλιση μεταξύ φυσικών και ψηφιακών δεδομένων.

Αυτή η σύγκλιση, εξήγησε, θα μας επιτρέψει να δούμε πώς οι υποδομές συμπεριφέρονται σε κατάσταση πρόληψης και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όλος αυτός ο πλούτος δεδομένων, συνέχισε, έρχεται να υποδείξει το πώς θα πραγματοποιηθεί η σύνθεση για να φθάσουμε στην ανθεκτικότητα, παραπέμποντας μεταξύ άλλων στο παράδειγμα της διαχείρισης των νερών. Τα δεδομένα από τα αποθέματα έως τα κανάλια διανομής, μας βοηθούν να ορίσουμε την ανθεκτικότητα των υδάτινων πόρων, ανέφερε.

Πάνος Μέτσης: Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τα οφέλη των ψηφιακών τεχνολογιών

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Πάνος Μέτσης, Project Manager της AECOM, εστίασε στα ψηφιακά δίδυμα, δηλαδή στη διασύνδεση του ψηφιακού και με τον φυσικό κόσμο. «Το ψηφιακό δίδυμο είναι μια δυναμική διασυνδεδεμένης ψηφιακής απεικόνισης μιας πραγματικής οντότητας. Είναι γεω-αναφερόμενο, δηλαδή βρίσκεται στον χώρο, και είναι δυναμικό στον χρόνο, δηλαδή μεταβάλλεται», επεσήμανε, εξηγώντας ότι το ψηφιακό δίδυμο επιτρέπει να επικεντρωθούμε στο πεδίο της προβλεψιμότητας.

Ως παράδειγμα επικαλέστηκε τους αυτοκινητόδρομους. «Σ’ ένα τμήμα του δρόμου που χρησιμοποιείται περισσότερο, θα έχουμε μεγαλύτερη και συχνότερη συντήρηση» ανέφερε. «Έχουμε πλέον τα εργαλεία», επανέλαβε, αναγνωρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τα οφέλη αυτών των τεχνολογιών.

Δήμος Κοντοράβδης: Να φτιάξουμε δίκτυο ζωντανών δεδομένων

Από την πλευρά της PLANET DIGITAL, ο Δήμος Κοντοράβδης, Managing Director, επισήμανε ότι, μέσω της αξιοποίησης των έξυπνων τεχνολογιών στις υποδομές, μπορούμε να μεταλλάξουμε κάθε σύστημα σ’ ένα δίκτυο ζωντανών δεδομένων. «Κάθε σύστημα που χρησιμοποιείται παράγει δεδομένα, τα οποία επιτρέπουν τον μετασχηματισμό από απλά κατασκευαστικά έργα σε δομές που μαθαίνουν να προβλέπουν και να προστατεύουν τον άνθρωπο και το περιβάλλον», ανέφερε, μεταξύ άλλων. Και συμπλήρωσε: «Όλες αυτές οι τεχνολογίες είναι παρούσες, όχι επιστημονική φαντασία». Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των έξυπνων μετακινήσεων, όπως η τηλεματική, η οποία βελτιώνει την καθημερινότητα του πολίτη και οδηγεί σ’ αυτό που ονομάζουμε έξυπνες πόλεις του μέλλοντος.

Τάσος Ηγουμενίδης: Πώς τα δεδομένα βοηθούν στη λήψη αποφάσεων

Ο Τάσος Ηγουμενίδης, Business Development Executive Director της NOVA ICT, σημείωσε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός επηρεάζει όλους τους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας, με κάθε έργο να έχει κέρδος σε πολλαπλούς τομείς. Έτσι, αναφέρθηκε στο όφελος από τη λήψη αποφάσεων μέσω των δεδομένων και των καινοτόμων τεχνολογιών. Μάλιστα, επικαλέστηκε το project για το Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο θα είναι έτοιμο από την επόμενη χρονιά. Η πλατφόρμα μαζεύει στοιχεία από περιστατικά φυσικής προστασίας, τα οποία συνδυαστικά με άλλους φορείς, συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα για να λάβει αποφάσεις και να αντιμετωπίσει συνθήκες έκτακτης ανάγκες. Ένα δεύτερο όφελος, κατά τον ίδιο, αφορά τη βελτίωση της αξιοπιστίας των υποδομών, παραπέμποντας στο έργο για το Σύστημα Απόδοσης Παγίων και Κρίσιμων Υποδομών στον ΑΔΜΗΕ, μέσω του οποίου αποκτάμε μια καλή εικόνα της υγείας του εξοπλισμού. Τέλος, ως τρίτο όφελος ανέφερε τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και ασφάλειας του πολίτη.

Στάθης Κεχριώτης: Η χρηματοδότηση στο επίκεντρο της επόμενης ημέρας

Στο ζήτημα της χρηματοδότησης εστίασε ο Στάθης Κεχριώτης, Sales Director Public, EU & International Organizations στον OTE GROUP, υπενθυμίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν δοθεί περισσότερα από 5 δισ. ευρώ για έργα τεχνολογίας και ψηφιακών εφαρμογών. Όμως, το ερώτημα είναι τι θα γίνει από το 2026, όταν και ολοκληρωθεί το Ταμείο Ανάπτυξης. Πρέπει να δεσμεύσουμε χρήματα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, επεσήμανε μεταξύ άλλων, κάνοντας λόγο για αυξημένες επενδύσεις σε τέσσερις βασικούς τομείς: Άμυνα – Τεχνολογία – Real Estate – Υποδομές. Σ’ αυτό το πλαίσιο, περίγραψε τη στρατηγική της COSMOTE TELEKOM. «Έχουμε μια σταθερή ροή χρημάτων - χρηματοδότησης και έναν ωραίο κύκλο έργων», σημείωσε, αναγνωρίζοντας ότι φοράμε τη φανέλα του βασικού προμηθευτή των συστημάτων στην Ελλάδα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εργασίες του συνεδρίου GreenDealGreece 2025 στο youtube:https://www.youtube.com/watch?v=wvyeo88HUys

