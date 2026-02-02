Επίσκεψη Γεραπετρίτη στην Ισπανία: Θα συναντηθεί με τον Ισπανό ομόλογό του

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στη Μαδρίτη αύριο, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, όπου θα συναντηθεί, στις 1:30 μ.μ., με τον Υπουργό Εξωτερικών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συνεργασίας της Ισπανίας, José Manuel Albares Bueno.

Μετά τις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών, θα ακολουθήσουν, περί ώρα 3:00 μ.μ., δηλώσεις των δύο Υπουργών Εξωτερικών προς τον Τύπο.

Πηγή: skai.gr

