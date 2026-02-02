Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επίσκεψη Γεραπετρίτη στην Ισπανία: Θα συναντηθεί με τον Ισπανό ομόλογό του

Μετά τις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών, θα ακολουθήσουν, περί ώρα 3:00 μ.μ., δηλώσεις των δύο Υπουργών Εξωτερικών προς τον Τύπο

Γεραπετρίτης

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στη Μαδρίτη αύριο, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, όπου θα συναντηθεί, στις 1:30 μ.μ., με τον Υπουργό Εξωτερικών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συνεργασίας της Ισπανίας, José Manuel Albares Bueno.

Μετά τις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών, θα ακολουθήσουν, περί ώρα 3:00 μ.μ., δηλώσεις των δύο Υπουργών Εξωτερικών προς τον Τύπο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιώργος Γεραπετρίτης Ισπανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark