Παπασταύρου: Η Ελλάδα είναι ενεργειακός πρωταθλητής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Στην ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης, τις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και στις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες που αναβαθμίζουν τον ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο Action24.

Ο κ. Παπασταύρου, υπογράμμισε ότι η έκταση και η ένταση της κρίσης επηρεάζει όλες τις χώρες: «Καμία χώρα δεν μπορεί να παραμείνει ανεπηρέαστη. Όμως η πατρίδα μας που έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει ένα ανάχωμα. Έχει μια ασφαλιστική δικλείδα. Είδαμε ότι τον Απρίλιοο, ενώ περιμέναμε να υπάρχει μια αποκλιμάκωση στην κρίση στη Μέση Ανατολή υπήρξε πάλι μια ένταση. Και όμως παρόλα αυτά οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που ανακοινώθηκαν για τον Μάιο δεν αυξήθηκαν, αλλά έμειναν σταθερές».

Ερωτηθείς για το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή, ο Υπουργός ανέφερε ότι η χώρα μας είναι τρίτη στον κόσμο στην ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τον ήλιο και ένατη από τον άνεμο, ωστόσο «χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε το θέμα της αποθήκευσης. Τώρα τρέχουμε στο θέμα της αποθήκευσης, το οποίο είναι σημαντικό για την ευστάθεια του συστήματος», τόνισε.

Αναφορικά με την κρίση, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε: «Η κυβέρνηση ήδη ήταν από τις πρώτες χώρες οι οποίες πήραν μέτρα στήριξης των πολιτών. Ένα είναι σίγουρο. Όσο η κρίση συνεχίζεται και στον βαθμό που αυτό επηρεάζει την κοινωνία, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια ότι δεν αφήνουν κανέναν πίσω».

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επεσήμανε μάλιστα ότι η χώρα μας είναι μία από τις 5 στις 27 της ΕΕ που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα κι αυτό δίνει τον δημοσιονομικό χώρο για «στοχευμένα μέτρα όταν και αυτά χρειαστούν. Είμαστε μία από τις λίγες χώρες που έχουμε αυτή τη δυνατότητα».

Ερωτηθείς για τις συμφωνίες που ανακοινώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, ο Υπουργός τόνισε: «Για να γίνουν οι υποδομές, για να στηριχτεί ο Κάθετος Διάδρομος, ο οποίος βάζει τη χώρα μας σε θέση πρωταγωνιστή στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική χρειάζονται να υπάρχουν μακροχρόνιες συμφωνίες και γι' αυτό οι συμφωνίες, που ανακοινώθηκαν με τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη και την Αλβανία είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Ανοίγει ο δρόμος έτσι ώστε να μπορέσουν να υπάρχουν τα συμβόλαια αυτά που θα επιτρέψουν να γίνουν οι ανάλογες υποδομές. Η χώρα μας είναι ενεργειακός πρωταθλητής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη»

Κληθείς να σχολιάσει την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα ανέφερε: «Ο καθένας μπορεί να κρίνει μια απόφαση δικαιοσύνης. Είναι αναφαίρετο δικαίωμά μας. Και μπορεί να κρίνει και αυστηρά μια απόφαση δικαιοσύνης. Δεν μπορούμε όμως, να αμφισβητούμε τη δικαιοσύνη. Γιατί αυτό είναι ένα θεμέλιο της Δημοκρατίας μας. Όταν υπάρχει μια απόφαση μπορώ να την κριτικάρω, αλλά δεν μπορώ να κάνω μια επιλογή à la carte. Και γι' αυτό, διαφάνεια ναι, κριτική ναι, οξεία κριτική ναι, όχι αμφισβήτηση στον θεσμό», είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι για να «αλλάξει κάποιος, πρέπει να αναγνωρίσει τα λάθη του και να ζητήσει συγγνώμη για αυτά. Ο κύριος Τσίπρας ποινικοποίησε την πολιτική ζωή. Αλλά αν δεν κάνεις την αυτοκριτική, αν δεν πεις τι έκανες σωστά και τι θεωρείς ότι δεν έκανες σωστά, για να μην το ξανακάνεις, τότε εγώ δεν βλέπω κάποια αλλαγή. Βλέπω αλλαγή στο περιτύλιγμα, βλέπω αλλαγή στον τρόπο, δεν βλέπω αλλαγή στη σκέψη, δεν βλέπω αλλαγή στην ουσία».».

Για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι «ζούμε σε μια περίοδο πρωτοφανούς γεωπολιτικής αναταραχής: Μαζί με την οικονομική σταθερότητα χρειαζόμαστε να διατηρήσουμε και την πολιτική σταθερότητα. Εκλογές σε έναν χρόνο, κάθε μέρα μεταρρυθμίσεις, κάθε μέρα περισσότερα έργα, ώστε η συνολική προκοπή να είναι ατομική πρόοδος για τον καθένα μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.