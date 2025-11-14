Παπασταύρου για το καλώδιο: Η είσοδος νέων επενδυτών διαλύει τις όποιες δεύτερες σκέψεις υπήρχαν στην Κύπρο αρχικά

«Οι ενεργειακές διασυνδέσεις Ελλάδας - Κύπρου και Κύπρου - Ισραήλ όχι μόνο διευρύνονται λόγω του Ισραήλ αλλά εντάσσονται σε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο, που είναι οι προσπάθειες της Ευρώπης και των ΗΠΑ να στρέψουν την Ινδία προς έναν εμπορικό δρόμο που περνά από τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη», ανέφερε σήμερα στον ΣΚΑΙ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Σχετικά με την είσοδο νέων επενδυτών στο έργο του καλωδίου, ο υπουργός ανέφερε ότι διαλύει και τις όποιες δεύτερες σκέψεις υπήρχαν στην Κύπρο αρχικά. «Όσο πιο διευρυμένη είναι η συμμετοχή, οι όποιες διαφωνίες περιορίζονται», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.