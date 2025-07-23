Παναγιώτης Δουδωνής: Ομιλία στο Φόρουμ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη

Ο Βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και συνταγματολόγος, Παναγιώτης Δουδωνής εκπροσώπησε την Ελλάδα στο forum με θέμα «Ισότητα των φύλων και υγεία: ταχεία πρόοδος» που διοργανώθηκε από τη Διακοινοβουλευτική Ένωση (Ι.P.U.) στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΟΗΕ, με συμμετοχή βουλευτών από όλο τον κόσμο, υψηλόβαθμων αξιωματούχων και εκπροσώπων της διεθνούς κοινότητας.

Στην ομιλία του, ο Παναγιώτης Δουδωνής τόνισε την ανάγκη άμεσης προσαρμογής των συστημάτων υγείας απέναντι στη γήρανση του πληθυσμού και την αύξηση των χρόνιων παθήσεων. Υπογράμμισε ότι η οικονομική βιωσιμότητα, η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας μακροχρόνιας φροντίδας και η ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας αποτελούν προϋποθέσεις για κοινωνική συνοχή και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας ως θεμελιώδους δικαιώματος. Σημείωσε δε ότι η λύση στην επερχόμενη κρίση δεν είναι η απορρύθμιση ή η μεταφορά της ευθύνης στο άτομο. Η απάντηση βρίσκεται στην οικοδόμηση αποτελεσματικών, βιώσιμων και δίκαιων συστημάτων υγείας και κοινωνικής φροντίδας, βασισμένων στη δημόσια επένδυση και σε ένα ισχυρό ευρωπαϊκού τύπου κοινωνικό κράτος.

Αναλυτικά η ομιλία του κ Δουδωνή, μεταφρασμένη από τα αγγλικά:

«Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκπροσωπώ την Ελλάδα — μια χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρές δημογραφικές προκλήσεις λόγω της γήρανσης του πληθυσμού. Όμως η γήρανση δεν είναι μόνο ένα δημογραφικό ζήτημα. Ασκεί σημαντική πίεση στα συστήματα υγείας μας, κυρίως λόγω της αυξανόμενης επιβάρυνσης από μη μεταδοτικά νοσήματα και της αύξησης της πολυνοσηρότητας.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι: πώς προσαρμόζουμε τα συστήματα υγείας μας ώστε να ανταποκριθούν σε αυτές τις εξελισσόμενες και σύνθετες ανάγκες; Είμαστε επαρκώς προετοιμασμένοι να εξυπηρετήσουμε ασθενείς που ζουν ολοένα και περισσότερο, αλλά ταυτόχρονα ζουν με πολλαπλές χρόνιες παθήσεις; Οι επιπτώσεις για τη χάραξη πολιτικής είναι καθοριστικές.

Επιτρέψτε μου να επισημάνω τρεις κρίσιμους τομείς που απαιτούν άμεση και στρατηγική προσοχή:

Πρώτο σημείο: Οικονομική Βιωσιμότητα

Καθώς το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται, αυξάνεται και η ζήτηση για πιο σύνθετη, μακροχρόνια και δαπανηρή φροντίδα.

Δεύτερο σημείο: Παροχή Υπηρεσιών Υγείας

Τα συστήματα υγείας πρέπει να μετακινηθούν από ένα νοσοκομειοκεντρικό μοντέλο σε ένα ολοκληρωμένο, κοινοτικό μοντέλο, με έμφαση στην πρωτοβάθμια και μακροχρόνια φροντίδα.

Τέλος: Ισότητα στην Πρόσβαση στην Υγεία

Η γήρανση και τα χρόνια νοσήματα πλήττουν δυσανάλογα τις ευάλωτες ομάδες. Οι ανισότητες στην πρόσβαση στις υπηρεσίες διευρύνονται — όχι μόνο μεταξύ εισοδηματικών ομάδων αλλά και μεταξύ γεωγραφικών περιοχών.

Το κρίσιμο ερώτημα παραμένει: πώς προσαρμόζουμε τα συστήματα υγείας μας ώστε να ανταποκριθούν σε αυτές τις εξελισσόμενες και σύνθετες ανάγκες;

Η λύση στην επερχόμενη κρίση δεν είναι η απορρύθμιση ή η μεταφορά της ευθύνης στο άτομο. Η απάντηση βρίσκεται στην οικοδόμηση αποτελεσματικών, βιώσιμων και δίκαιων συστημάτων υγείας και κοινωνικής φροντίδας, βασισμένων στη δημόσια επένδυση και σε ένα ισχυρό ευρωπαϊκού τύπου κοινωνικό κράτος»

Πηγή: skai.gr

