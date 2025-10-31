«Οι μόνοι που ξεβολεύονται είναι οι μπαταχτσήδες, οι απατεώνες, αυτοί οι οποίοι έπαιρναν χρήματα που δεν έπρεπε να πάρουν ή περισσότερα από όσα έπρεπε να πάρουν ή ενώ δεν έπρεπε να πάρουν καθόλου, έπαιρναν επιδοτήσεις και με βάση τις πρωτοβουλίες και των ελληνικών Αρχών, αλλά και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έχουν αρχίσει πλέον τα κλεμμένα και επιστρέφουν πίσω με τις κινήσεις της Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Άρα, αυτοί οι οποίοι δεν πρέπει να πάρουν πλέον δεν θα παίρνουν και οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων, θα παίρνουν παραπάνω λεφτά».

Αυτό τόνισε αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις των αγροτών και τις δηλώσεις του Βασίλη Φεύγα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον ρ/σ "Παραπολιτικά FM".

Ο κ. Μαρινάκης κάλυψε τις αγροτικές κινητοποιήσεις λέγοντας ότι γίνονται από αγρότες οι οποίοι έχουν δικαιολογημένες αγωνίες, έχουν δικαιολογημένη εν μέρει και την ένταση, η οποία προκύπτει από την ανάγκη να πάρουν τα λεφτά που δικαιούνται. «Συμμεριζόμαστε απολύτως τις αγωνίες τους. Να πούμε, βέβαια, ότι δεν πρέπει, όσο δίκιο και να έχουν, να διαταραχθούν οι λειτουργίες του κράτους, οι μετακινήσεις των υπόλοιπων πολιτών. Κάποιες φορές μπορεί να ξεφεύγει η κατάσταση, αλλά πρέπει να επικρατούν οι ψυχραιμότεροι. Άρα, να μην βάζουμε απέναντι τον αγροτικό κόσμο. Δεν είναι πρόθεση της κυβέρνησης κάτι τέτοιο. Έβγαλε και μια ανακοίνωση ο κ. Φεύγας για να ξεκαθαρίσει τη δήλωσή του» συμπλήρωσε.

Για τις επιδοτήσεις και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών είπε ότι τις εβδομάδες του Νοεμβρίου, θα δουν οι αγρότες τις επιδοτήσεις τους, θα καταβληθούν συνολικά 950 εκατομμύρια, και τόνισε ότι το σύνολο των καταβολών θα γίνει μέσα στο 2025. Άρα, μιλάμε για Νοέμβριο.

Για τους ελέγχους από την ΑΑΔΕ είπε ότι υπήρχε πολιτική βούληση, γιατί «ήμασταν η πρώτη κυβέρνηση που και έκανε διασταυρωτικούς ελέγχους και μπλόκαρε πληρωμές, πολλές πληρωμές και έστειλε 5.200 ΑΦΜ στις Αρχές, πολλά εκ των οποίων στις ποινικές Αρχές» και σημείωσε ότι οι πληρωμές δεν θα διαταραχθούν, αλλά θα γίνουν όπως ακριβώς έχει πει ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Τσιάρας.

Για τις διαδοχικές παραιτήσεις που συνέβησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι «σε ένα πράγμα συμφωνούν όλοι όσοι έχουν καταθέσει μέχρι τώρα στην εξεταστική: Το αφήγημα της δήθεν φίμωσης ή προσπάθειας παρέμβασης, συσκότισης από το Μαξίμου πέφτει στο κενό. Ουδείς έχει πει ότι έχει γίνει η οποιαδήποτε παρέμβαση για να συσκοτιστεί η υπόθεση, να μην γίνει η έρευνα. Ακόμα και μάρτυρες οι οποίοι δεν μπορεί να πει κανείς ότι, είναι "φίλα προσκείμενοι" στην κεντρική κυβέρνηση».

Είπε ότι η κυβέρνηση έχει δείξει πρωτοφανή αντανακλαστικά και ανέφερε μία σειρά από περιπτώσεις σε γήπεδα, σε πανεπιστήμια, σε φυλακές, σε ΔΟΥ, σε πολεοδομίες, σε παράνομες συνταγογραφήσεις και προσέθεσε:

«Στο συγκεκριμένο θέμα (ΟΠΕΚΕΠΕ), θα ήταν ψέμα να σας πω ότι έγιναν όσα έπρεπε. Έπρεπε να γίνουν περισσότερα, το παραδέχθηκε και ο πρωθυπουργός, και γίνονται εν συνεχεία και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πολλά παραπάνω».

Σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και τον σχεδιασμό για την ΕΥΔΑΠ, είπε ότι «είμαστε στο και πέντε, όχι στο παρά πέντε, στο ζήτημα της λειψυδρίας και των αποθεματικών, ειδικά στην Αττική, και για αυτόν τον λόγο θα προχωρήσουν άμεσα, δηλαδή μέσα στα επόμενα χρόνια θα έχουν ολοκληρωθεί, όσα έργα δεν είχαν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια». Συμπλήρωσε λέγοντας: "Θυμίζω ότι είναι αδιαπραγμάτευτο το 51% του ελληνικού Δημοσίου, άρα η ιδιωτικοποίηση του νερού πάει για άλλη μία φορά "στον κουβά"».

Σχετικά με το ύψος της αύξησης στα τιμολόγια του νερού είπε ότι «αυτά τα οποία έχουμε ως πρώτη ενημέρωση από την ΕΥΔΑΠ, είναι πολύ μικρά ποσά, όμως δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα το ανακοινώσουμε, γιατί είναι μια εταιρική απόφαση που πρέπει να ληφθεί με βάση τις ανάγκες. Αλλά το ξαναλέω, η χώρα μας είχε και θα συνεχίσει να έχει το φθηνότερο νερό, αλλά ταυτόχρονα μια υπεύθυνη κυβέρνηση, «και ένα υπεύθυνο κράτος οφείλει να βλέπει και λίγο μπροστά -και εδώ μιλάμε πραγματικά ότι είμαστε στο και πέντε- και να μην αφήσει την χώρα εκτεθειμένη».

Σχετικά με την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, του τέλους επιτηδεύματος, για τους ελεύθερους επαγγελματίες είπε ότι η κυβέρνηση μείωσε ή κατήργησε 83 άμεσους και έμμεσους φόρους, συμπεριλαμβανομένων όσων θα μειωθούν από 1/1/2026. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας, είπε, πλήρωνε φόρο 29%, και τώρα πάει 20, 18, 16%, αναλόγως με τα παιδιά, και 9% αν είναι τρίτεκνος και αφορολόγητο εάν είναι πολύτεκνος ή υπερπολύτεκνος, εάν είναι εταιρεία ο φόρος πήγε από 28% στο 22%.

Αναφερόμενος στα ΕΛΤΑ είπε ότι ήταν μία απόφαση υπηρεσιακή, αναγκαία, όπως περιγράφηκε από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, στο πλαίσιο της εξοικονόμησης πόρων και της ανάγκης βιωσιμότητας του Οργανισμού. «Μιλάμε για αναστολή λειτουργίας, απ' ό,τι καταλαβαίνω, λίγο παραπάνω από 200 καταστημάτων, που είχαν ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα. Με την οποία, ουσιαστικά, απόφαση ολοκληρώνεται ο εξορθολογισμός του δικτύου που είχε ξεκινήσει τα προηγούμενα χρόνια» είπε και τόνισε ότι διασφαλίζονται πλήρως οι θέσεις εργασίας των υπαλλήλων των ΕΛΤΑ, των μόνιμων υπαλλήλων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

