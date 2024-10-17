Το νέο πολιτικό τοπίο μετα την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και τον αποκλεισμό της υποψηφιότητας του Στέφανου Κασσελάκη από την Kεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ αποτυπώνει η δημοσκόπηση της GPO.

Η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 26,5% στην πρόθεση ψήφου, διατηρεί προβάδισμα 12,2 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ το οποίο είναι στη δεύτερη θέση με άνοδο των ποσοστών του στο 14,3% , από 11,8% στην προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρείας. Αντίθετα ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει νέα πτώση και βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 7,6%. Τρίτο κόμμα είναι το ΚΚΕ με 8,3% και ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 8,1%. Σταθερά στην έκτη θέση βρίσκεται η Φωνή Λογικής με 4,4% και ακολουθούν: Πλεύση Ελευθερίας 3,6%, ΝΙΚΗ 3%, Νέα Αριστερά 2% και Μέρα 25 1,5%. Στο 15,7% καταγράφονται οι αναποφάσιστοι.

Στο σύνολο των ερωτηθέντων, το 60,4% κρίνει θετικά και μάλλον θετικά το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ ενώ αντίθετη άποψη έχει 33,7%. Το 48,8% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα ανεβάσει τα ποσοστά του κόμματος του ενώ στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ η αντίστοιχή εκτίμηση ανεβαίνει στο 77,3%.

Μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ το 55,4% διαφωνεί με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να αποκλείσει τον Στέφανο Κασσελάκη από τις εσωκομματικές εκλογές ενώ το 42% συμφωνεί.

Το 58,6% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι θα πρέπει να επιτραπεί στον κ. Κασσελάκη να είναι υποψήφιος ενώ το 37,9% θεωρεί ότι δεν πρέπει να του επιτραπεί.

Πηγή: skai.gr

