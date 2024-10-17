Λογαριασμός
Δημοσκόπηση GPO: Πέμπτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, στις 12,2 μονάδες η διαφορά της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ

Το 77,3% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ λέει ότι ο Ανδρουλάκης μπορεί να ανεβάσει τα ποσοστά του - Κατά του αποκλεισμού Κασσελάκη το 55,4% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ

δημοσκόπηση GPO

Το νέο πολιτικό τοπίο μετα την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και τον αποκλεισμό της υποψηφιότητας του Στέφανου Κασσελάκη από την Kεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ αποτυπώνει η δημοσκόπηση της GPO.

Η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 26,5% στην πρόθεση ψήφου, διατηρεί προβάδισμα 12,2 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ το οποίο είναι στη δεύτερη θέση με άνοδο των ποσοστών του στο 14,3% , από  11,8% στην προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρείας. Αντίθετα ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει νέα πτώση και βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 7,6%. Τρίτο κόμμα είναι το ΚΚΕ με 8,3% και ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 8,1%. Σταθερά στην έκτη θέση βρίσκεται η Φωνή Λογικής με 4,4% και ακολουθούν: Πλεύση Ελευθερίας 3,6%, ΝΙΚΗ 3%, Νέα Αριστερά 2% και Μέρα 25 1,5%. Στο 15,7% καταγράφονται οι αναποφάσιστοι.

δημοσκόπηση GPO

Στο σύνολο των ερωτηθέντων, το 60,4% κρίνει θετικά και μάλλον θετικά το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ ενώ αντίθετη άποψη έχει 33,7%. Το 48,8% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα ανεβάσει τα ποσοστά του κόμματος του ενώ στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ η αντίστοιχή εκτίμηση ανεβαίνει στο 77,3%.

δημοσκόπηση GPO

Μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ το 55,4% διαφωνεί με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να αποκλείσει τον Στέφανο Κασσελάκη από τις εσωκομματικές εκλογές ενώ το 42% συμφωνεί.

Το 58,6% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι θα πρέπει να επιτραπεί στον κ. Κασσελάκη να είναι υποψήφιος ενώ το 37,9% θεωρεί ότι δεν πρέπει να του επιτραπεί.

δημοσκόπηση GPO

