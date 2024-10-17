Λογαριασμός
Μητσοτάκης για μεταναστευτικό: «Η Ελλάδα πάντα υποστήριζε την ανάγκη αυστηρής φύλαξης των συνόρων»

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επόμενη πρόκληση όπου πρέπει να απαντήσει η ΕΕ είναι η υποχρέωση να γίνονται δεκτές οι επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο

Κυριάκος Μητσοτάκης μεταναστευτικό

Στη συζήτηση για το μεταναστευτικό στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με τρίτες χώρες, κάνοντας ειδική αναφορά στο παράδειγμα της Τουρκίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επόμενη πρόκληση στην οποία πρέπει να απαντήσει η ΕΕ είναι η υποχρέωση να γίνονται δεκτές οι επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο.

TAGS: Μεταναστευτικό Κυριάκος Μητσοτάκης
