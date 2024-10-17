Στη συζήτηση για το μεταναστευτικό στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με τρίτες χώρες, κάνοντας ειδική αναφορά στο παράδειγμα της Τουρκίας.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επόμενη πρόκληση στην οποία πρέπει να απαντήσει η ΕΕ είναι η υποχρέωση να γίνονται δεκτές οι επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.