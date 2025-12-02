Του Γιάννη Ανυφαντή

Κατά πλειοψηφία αποφάσισε η εξεταστική επιτροπή της Βουλής τη διαβίβαση στην ελληνική Δικαιοσύνη και στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος όλων των μαρτύρων, που έχουν καταθέσει στην επιτροπή και εμφανίζονται να έχουν κερδίσει σε τυχερά παιχνίδια.

«Επιχειρείται μια παιδική προσέγγιση από την αντιπολίτευση για το ζήτημα των τυχερών παιγνίων. Θέλουμε οι καταθέσεις της κ. Σεμερτζίδου, του κ. Στρατάκη (σ.σ. «Χασάπης») και η κατάθεση την Πέμπτη του κ. Μαγειρία να σταλούν άμεσα στην ελληνική Δικαιοσύνη και στον επικεφαλής της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος κ. Βουρλιώτη, αν υπάρχουν λόγοι και πώς κερδήθηκαν αυτά τα λαχεία, ούτως ώστε αυτά τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης να σταματήσουν» πρότεινε ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μακάριος Λαζαρίδης κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω του Βασίλη Κόκκαλη, ζήτησε να προσκομιστεί τυχόν έλεγχος που έχει γίνει από το ΣΔΟΕ για όλα αυτά τα πρόσωπα που κέρδισαν ποσά από τυχερά παίγνια.

«Για να συναινέσουμε θα πρέπει ο κατάλογος να είναι πλήρης» δήλωσε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη ζητώντας να αποσταλούν παράλληλα οι καταθέσεις του Μάκη Βορίδη και του Φάνη Παππά με το αίτημα της διερεύνησης για ψευδορκία.

«Απέχουμε της ψηφοφορίας, δεν συμμετέχουμε σε μια διαδικασία που ευτελίζει τις εργασίες της επιτροπής» πρόσθεσε η ίδια, με τον Βασίλη Κόκκαλη από τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει λόγω για κοροϊδία, απέχοντας και ο ίδιος από την ψηφοφορία. Για έγκλημα μίλησε η Διαμάντω Μανωλάκου από το ΚΚΕ.

Υπενθυμίζεται ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής Ανδρέας Στρατάκης είχε παραδεχθεί στην κατάθεση του στην επιτροπή πως συγγενικό του πρόσωπο είχε κερδίσει 2-3 φορές το λαχείο.

Μάλιστα, σε πρόσφατες δηλώσεις του διευκρίνισε πως πρόκειται για την κόρη του, η οποία κέρδισε το 2017 ποσό περίπου 1 εκατ. ευρώ από το πρωτοχρονιάτικο λαχείο.

Επιπλέον, η κ. Σεμερτζίδου είχε καταθέσει την περασμένη εβδομάδα στην εξεταστική ότι ο σύντροφός της (Χρήστος Μαγειρίας) είχε κερδίσει σε τυχερά παιχνίδια, όμως δεν θυμόταν τα ακριβή ποσά.

Πηγές ΝΔ: Γιατί η αντιπολίτευση δεν θέλει να ερευνηθούν οι «υπερτυχεροί»;

Πηγές της ΝΔ ανέφεραν ότι προκαλεί σοβαρά ερωτήματα η στάση της αντιπολίτευσης που αρνείται την πρόταση της ΝΔ για παραπομπή των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη στον Εισαγγελέα και στην Αρχή για το Ξέπλυμα, προκειμένου να ερευνηθούν ειδικά για τα ποσά που φέρονται να κέρδισαν - οι ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα - από τυχερά παιχνίδια.

Μεγαλύτερο προβληματισμό, σημείωναν οι ίδιες πηγές, προκαλεί η στάση του ΠΑΣΟΚ και της εισηγήτριας του Μιλένας Αποστολάκη, η οποία χαρακτήρισε την πρόταση της πλειοψηφίας «ευτελισμό της διαδικασίας», «επικοινωνιακό πυροτέχνημα» και «συγκάλυψη».

«Πώς είναι δυνατόν να θεωρείται συγκάλυψη η παραπομπή προσώπων στη Δικαιοσύνη και στην Αρχή για το “ξέπλυμα αύρου χρήματος”; Συγκάλυψη θα ήταν το ακριβώς αντίθετο. Αυτό δηλαδή που επέλεξε να κάνει το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα ερωτήματα, λοιπόν, και οι υπαινιγμοί που όλο το προηγούμενο διάστημα άφηναν τα κόμματα της αντιπολίτευσης περί “υπερτυχερών” του ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίοι δήθεν καλύπτονται από την ΝΔ, αντιστρέφονται. Η πλειοψηφία κινείται από την πρώτη ημέρα των ερευνών στην βάση μιας βασικής αρχής: όλα και όλοι θα ερευνηθούν μέχρι τέλους. Το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης τι φοβούνται; Γιατί δεν θέλουν να παραπεμφθούν ο “χασάπης” και η “αγρότισσα με την Ferrari” στην Δικαιοσύνη; Γιατί δεν θέλουν να ελεγχθεί αν τα λαχεία που φέρονται να κέρδισαν οι ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα ήταν θέμα καθαρής τύχης ή προϊόν άλλης δραστηριότητας; Φοβούνται κάτι; Υπάρχει δικό τους στέλεχος που έχει κερδίσει το λαχείο; Απλά ερωτήματα θέτουμε που απαιτούν άμεσες απαντήσεις για να μην μένει καμία “σκιά”» ανέφεραν πηγές της ΝΔ.

