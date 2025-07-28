Σειρά βελτιωτικών τροποποιήσεων για τη διασφάλιση των όρων διαφάνειας ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με την έναρξη, στην Ολομέλεια της Βουλής, της συζήτησης του νομοσχεδίου «Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων - Σύσταση Ταμείου Ακινήτων Εθνικής Άμυνας και Φορέα Αξιοποίησης Ακινήτων Ενόπλων Δυνάμεων - Σχέδιο δράσεων για τη διαχείριση των στεγαστικών αναγκών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων».

Με αυτές τις τροποποιήσεις, για τις οποίες ο υπουργός είπε ότι υιοθετούν προτάσεις που κατατέθηκαν στο στάδιο της επεξεργασίας του νομοσχεδίου στην επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, μεταξύ άλλων:

- Προστίθεται ρητή αναφορά, σύμφωνα με την οποία ΤΑΕΘΑ (Ταμείο Ακινήτων Εθνικής Άμυνας) και ο ΦΑΑΕΔ (Φορέας Αξιοποίησης Ακινήτων ΕΔ) υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

- Ορίζεται ρητά ότι αποστολή του ΤΑΕΘΑ είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των ΕΔ.

- Το ΤΑΕΘΑ θα μπορεί να αναθέτει την εκπόνηση μελετών σε ιδιώτες εφόσον κρίνεται απαραίτητο και δεν μπορεί να εκπληρωθεί αυτή η ανάγκη από τα υπηρετούντα στελέχη.

- Στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΑΕΘΑ θα μετέχουν και οι τρεις αρχηγοί των επιτελείων.

- Η θητεία του διευθυντή του ΤΑΕΘΑ θα μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά.

- Διαγράφεται η αρχική πρόβλεψη ότι στο ΤΑΕΘΑ θα συσταθούν τέσσερις θέσεις δικηγόρων και αυτό το καθήκον θα αναλάβουν αξιωματικοί του Νομικού Σώματος.

- Καθίσταται σαφές ότι ο ΦΑΑΕΔ δεν αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα επί ακινήτων που ανήκουν στο ΤΑΕΘΑ και πλέον ορίζεται ότι σκοπός του ΦΑΑΕΔ είναι η αξιοποίηση των κριθέντων μη επιχειρησιακά αναγκαίων ακινήτων του ΤΑΕΘΑ, εφόσον αυτά τού ανατίθενται από το ΤΑΕΘΑ.

- Καθίσταται σαφές ότι οι αρμοδιότητες του ΦΑΑΕΔ περιλαμβάνουν την ωρίμανση και μόνον εφόσον δεν υφίσταται άλλη προτιμετέα δυνατότητα, την αξιοποίηση και την εκποίηση μη επιχειρησιακά αναγκαίων για τις Ένοπλες Δυνάμεις ακινήτων των φορέων που εποπτεύονται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ακινήτων ιδιοκτησίας τρίτων φορέων.

- Ο πρόεδρος του ΦΑΑΕΔ επιλέγεται από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας κατόπιν κλήσης του για ακρόαση και γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.

- Η θητεία του προέδρου του ΦΑΑΕΔ θα είναι τρία συν τρία έτη.

- Ο Κανονισμός λειτουργίας του ΦΑΑΕΔ θα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

- Η ετήσια έκθεση του ΦΑΑΕΔ θα υποβάλλεται και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

- Το στρατηγικό σχέδιο αξιοποίησης ακινήτων υποβάλλεται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και μόνο εάν απαιτείται η τήρηση της εμπιστευτικότητας θα υποβάλλεται στην επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων.

«Νομίζω έχω δεχθεί πέραν του συνόλου των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην επιτροπή. Προσέθεσα διατυπώσεις δημοσιότητας, οπουδήποτε στο νομοσχέδιο προβλέπεται οιαδήποτε πράξη, είτε του ΥΑΕΘΑ είτε του ΦΑΑΕΔ», ανέφερε ο κ. Δένδιας καταθέτοντας το κείμενο με τις τροποποιήσεις στις τιθέμενες διατάξεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.