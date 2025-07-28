Εξισορροπήθηκαν οι μεταναστευτικές ροές στη χώρα τις τελευταίες 20 ημέρες, ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ενώ μίλησε παράλληλα και τους τρόπους με τους οποίους η κυβέρνηση προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα καθώς και τα σχέδια για κλειστή δομή στην Κρήτη.

«Από την ημέρα που ψηφίσαμε την τροπολογία μέχρι σήμερα, (περίπου 20 ημέρες) ο συνολικός αριθμός είναι κάτω από τα 800 άτομα, τη στιγμή που όταν ψηφίζαμε την τροπολογία είχαμε πάνω από 800 άτομα την ημέρα», ανέφερε αρχικά ο κ. Πλεύρης.

«247 άτομα έχουν μεταφερθεί στα ΠΡΟΚΕΚΑ και περίπου 550 ακόμα άτομα εκ των οποίων οι 300, μεταφέρονται αυτή τη στιγμή σε κλειστή δομή την οποία έχουμε παραχωρήσει από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στην αστυνομία. Το ίδιο θα γίνει και με τους υπολοίπους καθώς το καθεστώς για όποιον μπαίνει μετά την ψήφιση της τροπολογίας είναι ότι δεν μπαίνει σε δομή φιλοξενίας, συλλαμβάνεται, παραμένει έγκλειστος και ακολουθείται η διαδικασία προκειμένου να επιστρέψει πίσω στη χώρα που ήρθε ή στη χώρα καταγωγής του», συνέχισε.

Όπως τόνισε ο υπουργός: «Η ουσία είναι πως έχουμε μια εξισορρόπηση σε μεγάλο βαθμό της ροής. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχει καθόλου ροή. Σε αυτό έχει παίξει ρόλο και το σκέλος πως κάποιες από αυτές τις μέρες ήταν κακές καιρικά. Αντιστοίχως υπάρχει μια σημαντική πίεση σε διπλωματικό επίπεδο να μπορεί να συνεργάζεται ακόμη περισσότερο η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης ως προς την ενημέρωση για τα σκάφη τα οποία φεύγουν από τις ακτές. Μέχρι στιγμής έχουμε αποφύγει να φύγουν μεγάλα σκάφη, γιατί το μεγάλο πρόβλημα και τις πολύ μεγάλες ροές τις είχαμε όταν φεύγανε βάρκες με 300 -350 άτομα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τέτοιο φαινόμενο. Και σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο και η απόφασή μας γιατί σιγά σιγά υπάρχει ένα σαφές μήνυμα πως στην Ελλάδα δεν μπορείς να υποβάλλεις άσυλο, δεν μπαίνεις σε δομή φιλοξενίας, μπαίνεις σε φυλακή».

«Τα κυκλώματα λειτουργούν με πολύπλευρη διαδικασία και ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν γίνει μια επιθετική κίνηση. Άρα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», σημείωσε.

Μάλιστα ανέφερε πως «είχαμε δει μια περίεργη δραστηριότητα πριν ψηφίσουμε την τροπολογία. Είχαμε δει μια επιθετική διαδικασία στο διαδίκτυο και στα social media που καλούσε κόσμο από τη Λιβύη να κινηθεί προς την Ελλάδα, και την Κρήτη, το οποίο το παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή. Αυτό μας έβαλε σε ένα επιπλέον πλαίσιο πως πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι».

Για τις επιστροφές των μεταναστών, κ. Πλεύρης είπε πως «πιστεύω πως θα ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες για να υπάρχουν περισσότερες επιστροφές γιατί είναι σημαντικό πως αυτή τη στιγμή ο κόσμος έχει συνθήκες κράτησης και όχι ελευθερίας. Αλλά πρέπει να υπάρξουν και περισσότερες επιστροφές για να γίνει σαφές σε όσους βρίσκονται στα παράλια της Λιβύης που είναι η βασική μας πίεση αυτή τη στιγμή, ότι δεν έχει κανένα νόημα να πληρώσουν κάποιον να μετακινηθούν γιατί θα επιστρέψουν πίσω».

Για την ηλεκτρονική επιτήρηση, ο κ. Πλεύρης εξήγησε πως «με το νέο νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, μόλις κάποιος αιτηθεί άσυλο αυτομάτως γίνεται η διαδικασία ελέγχου. Αυτό παίρνει περίπου έναν μήνα. Τότε αυτός θα πρέπει να επιστρέψει οικειοθελώς. Επειδή πολλές φορές έχουμε το φαινόμενο όταν του δίνεις τον χρόνο της οικειοθελούς αποχώρησης να τον χάνεις κιόλας, αυτός που θα απορρίπτεται το άσυλό του θα μπαίνει αναλόγως του προφίλ του, ή σε διοικητική κράτηση απευθείας, ή σε ηλεκτρονική επιτήρηση για να έχουμε την πλήρης παρακολούθησή του.

Αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο σκέλος των επιστροφών για να επιτευχθεί είναι να τους δέχονται οι χώρες πίσω. Οι περισσότερες επιστροφές γίνονται όταν συναινεί και το άτομο. Και εμείς με προσπαθούμε με όλα αυτά τα μέτρα, να υποχρεώνουμε αυτόν τον παράνομο μετανάστη να συνεργαστεί, γιατί όταν συνεργάζεται, αυτομάτως μπορεί να έχουμε και περισσότερες επιστροφές που έχουμε τώρα».

Ερωτώμενος για την δομή στην Κρήτη, ο υπουργός Μετανάστευσης ανέφερε πως στόχος είναι να βρεθεί χώρος και να είναι έτοιμη το επόμενο καλοκαίρι.

«Θα υπάρξει η δομή στην Κρήτη. Ήδη έχουμε ζητήσει χρηματοδότηση από την Κομισιόν. Χρειάζεται ένα χρονικό πλαίσιο. Αν σκεφτούμε πως οι ροές φτάνουν μέχρι τον Οκτώβριο και συνήθως μετά λόγω του χειμώνα έχουμε μεγάλη μείωση, ο βασικός στόχος είναι βασική δομή να είναι έτοιμη για να προετοιμαστούμε για του χρόνου. Οι χώροι που μας είχαν υποδειχθεί δεν πληρούσαν τους όρους και τις προϋποθέσεις για να μπορέσουμε άμεσα να κάνουμε δομή. Είχαμε εξετάσει κάποια στρατόπεδα. Με βάση τις συνθήκες δεν μπορούσαν να γίνουν άμεσα δομή και προκριθεί το σενάριο να κάνουμε ήρεμα τη δομή εκεί που πρέπει και να βρούμε τον χώρο και θα ανοίξει και κουβέντα με την τοπική κοινωνία».

Ο κ. Πλεύρης σημείωσε πως ήδη έχουν βρεθεί χώροι για να γίνεται μια πρώτη διαχείριση των ροών. «Με τα Χανιά και το Ρέθυμνο έχουμε καταλήξει σε συμφωνία, με το Ηράκλειο είμαστε ακόμα σε κάποιες σκέψεις».

Παράλληλα, ο υπουργός σημείωσε πως «κεντρικό θέμα στο συμβούλιο των υπουργών Μετανάστευσης ήταν να γίνουν κράτησης μεταναστών εκτός της Ευρώπης, και αυτό περιλαμβάνει και τη Λιβύη», ενώ σημείωσε πως είναι σε διαπραγμάτευση η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης με την ΕΕ για να γίνει τελικά συνάντηση.

«Και η ανατολική πλευρά θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή τη συνάντηση γιατί πέρα από αντιπαροχές που μπορεί να έχει για το μεταναστευτικό είναι και ένα κομμάτι αναγνώρισης», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

