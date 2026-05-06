Αύριο η συνάντηση του Κωνσταντίνου Τασούλα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, αύριο Πέμπτη 7 Μαΐου στις 13:30, θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

