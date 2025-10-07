Ανάρτηση για τα δύο χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Χ.

Όπως αναφέρει ο πρωθυπουργός: «Σήμερα τιμούμε τα θύματα της τρομοκρατίας. Καταδικάζουμε απερίφραστα τη μισαλλοδοξία και τη βία. Καθώς οι συνομιλίες προχωρούν στο πλαίσιο του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, παροτρύνουμε όλα τα μέρη να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση: προς μια μόνιμη εκεχειρία, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και ένα μέλλον με ειρήνη και ασφάλεια για όλους».

Today we pause to honor the victims of terror. We stand firmly against hatred and violence. As talks advance under @POTUS plan, we urge all parties to act with courage and restraint: toward a lasting ceasefire, release of all hostages and a future of peace and security for all. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 7, 2025

Πηγή: skai.gr

