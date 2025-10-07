Λογαριασμός
Μητσοτάκης για τα 2 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς: Σήμερα τιμούμε τα θύματα της τρομοκρατίας και καταδικάζουμε τη βία

«Παροτρύνουμε όλα τα μέρη να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση: προς μια μόνιμη εκεχειρία, την απελευθέρωση των ομήρων και ένα μέλλον με ειρήνη»

Μητσοτάκης

Ανάρτηση για τα δύο χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Χ.

Όπως αναφέρει ο πρωθυπουργός: «Σήμερα τιμούμε τα θύματα της τρομοκρατίας. Καταδικάζουμε απερίφραστα τη μισαλλοδοξία και τη βία. Καθώς οι συνομιλίες προχωρούν στο πλαίσιο του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, παροτρύνουμε όλα τα μέρη να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση: προς μια μόνιμη εκεχειρία, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και ένα μέλλον με ειρήνη και ασφάλεια για όλους».

