Την έκπληξή του για τις ανακοινώσεις των κομμάτων περί μη ενημέρωσής τους σχετικά με την απόκτηση τέταρτης φρεγάτας Belharra εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ.

Ο κ. Δένδιας δήλωσε: «Με ιδιαίτερη έκπληξη παρατήρησα τις τελευταίες δύο μέρες τις ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι δεν έτυχαν ενημέρωσης ως προς το θέμα της τέταρτης φρεγάτας Belharra.

Νομίζω ότι στην παρουσία μου τόσο στο υπουργείο Εξωτερικών όσο και στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα μπορούσα ίσως να κατηγορηθώ για υπερβολική ενημέρωση.

Η υπόθεση της τέταρτης φρεγάτας αναγράφεται και περιλαμβάνεται στη δομή δυνάμεων η οποία πέρασε από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων, μάλιστα με πιθανή ημερομηνία παράδοσης της, αν υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

Μάλιστα περιλαμβάνονται και στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα εξοπλιστικών.

Θα ήθελα να παρακαλέσω τα ζητήματα υπαρξιακής αγωνίας των κομμάτων να μείνουν εκτός των θεμάτων της εθνικής άμυνας, η εθνική άμυνα είναι κάτι το οποίο πρέπει να ομονοούν και να συνεννοούμαστε.

Έχω δηλώσει ξεκάθαρα προς τη Βουλή των Ελλήνων ότι είμαι στη διάθεση του οποιοδήποτε για ενημέρωση».

Σε ανακοίνωση από το γραφείο του πρωθυπουργού σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ έγινε ενημέρωση από τους υπουργούς Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για την εθνική στρατηγική για τον θαλάσσιο χώρο και την κατάρτιση και εξειδίκευση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού.

Επίσης, συζητήθηκε και εγκρίθηκε ο Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός Αμυντικών Εξοπλισμών των Ενόπλων Δυνάμεων για την περίοδο 2025-2036.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.