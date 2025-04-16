Την ανάγκη στήριξης των εμπόρων αλλά και των καταναλωτών τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, κατά την επίσκεψή του στη Βαρβάκειο Αγορά.

«Εδώ, στη Βαρβάκειο Αγορά, είδαμε τους εμπόρους να κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια για να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές. Όμως δυστυχώς, έχουν αντίπαλο την ακρίβεια και την κυβέρνηση. Γιατί ενώ το Πάσχα μας καλεί να κάτσουμε όλοι μαζί γύρω από το πασχαλιάτικο τραπέζι, η ακρίβεια και ο κ. Μητσοτάκης μας απομακρύνουν από αυτό. Δυστυχώς, έχουν κάνει το πασχαλιάτικο τραπέζι πλέον πολυτέλεια», σημείωσε σε δηλώσεις του.

«Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε όλη την αγορά, εξαιτίας του μεγάλου κύματος ακρίβειας, αλλά και γιατί η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει στη νομοθέτηση του 13ου μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους, της 13ης σύνταξης για τους συνταξιούχους και της μείωσης του ΦΠΑ για τα καταναλωτικά προϊόντα έως και μηδενισμό, για ένα διάστημα. Από την άλλη μεριά όμως, να ξέρουμε ότι υπάρχουν δισεκατομμύρια στα ταμεία που μαζεύονται από φορολογία, πάνω από τον προϋπολογισμό, και δισεκατομμύρια στα καρτέλ, όπως στις τράπεζες και στο ρεύμα», είπε, υπογραμμίζοντας πως «αυτή είναι η λύση και οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ». «Να στηρίξουμε τους παραγωγούς της χώρας μας, που κάνουν μεγάλη προσπάθεια. Να στηρίξουμε τους εμπόρους, που κι αυτοί προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Να στηρίξουμε τους καταναλωτές, αλλά δεν μπορούμε να στηρίζουμε την κερδοφορία των λίγων», τόνισε.

«Το Πάσχα είναι μια γιορτή που μας φέρνει όλους μαζί. Όλοι μαζί λοιπόν πρέπει να βρούμε μια λύση και η ανάσταση της χώρας μας πρέπει να είναι και μια πολιτική ανάσταση. Χρόνια πολλά, καλή ανάσταση σε όλο τον κόσμο», κατέληξε ο Σ. Φάμελλος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

