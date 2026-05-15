«Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους»: Κύκλοι της Νέας Αριστεράς για την αποχώρηση Οζγκιούρ

«Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους», αναφέρουν κύκλοι της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς, σχολιάζοντας την αποχώρηση του βουλευτή Φερχάτ Οζγκιούρ.

Σημειώνουν ακόμη ότι ο χώρος της ριζοσπαστικής Αριστεράς πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει και προσθέτουν «προχωράμε με βάση τις αποφάσεις του Συνεδρίου που ορίζουν συγκεκριμένα καθήκοντα όλων».

Σημειώνεται ότι ο βουλευτής Ροδόπης εκλέχθηκε με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και εν συνεχεία μετακινήθηκε στη Νέα Αριστερά μαζί με 10 ακόμη βουλευτές. Την Δευτέρα ο βουλευτής έδωσε το παρόν στην εκδήλωση της πρωτοβουλίας πολιτών στο Χαλάνδρι όπου μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας. Η Νέα Αριστερά έχει πλέον στις τάξεις της 11 βουλευτές, μεταξύ των οποίων κάποιοι διαφωνούν με την γραμμή της πλειοψηφίας που ασκεί έντονη κριτική στο εγχείρημα Τσίπρα.

Πηγή: skai.gr

