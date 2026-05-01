Στην 11η Διάσκεψη Αναθεώρησης της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) του 1970, που διεξάγεται στην Έδρα των Ηνωμένων Εθνών έως τις 22 Μαΐου 2026, η Ελλάδα επανέλαβε την ισχυρή στήριξή της στη Συνθήκη και στους τρεις πυλώνες της.

Ο Αναπ. Μόνιμος Αντιπρόσωπος της χώρας μας στον ΟΗΕ Ιωάννης Σταματέκος μιλώντας στη ΓΣ τόνισε ότι μια σταδιακή προσέγγιση, εντός συμφωνημένου πλαισίου, αποτελεί τον μόνο ρεαλιστικό τρόπο για την επίτευξη του κοινού στόχου ενός κόσμου απαλλαγμένου από πυρηνικά όπλα.

Έκανε έκκληση για την αντιμετώπιση των επίμονων κρίσεων διάδοσης και υποστήριξε τις ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής επιστήμης και τεχνολογίας υπό τις Συνολικές Συμφωνίες Διασφαλίσεων και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).

Ο Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες μιλώντας στη ΓΣ προειδοποίησε ότι η Συνθήκη πρέπει να εξελιχθεί για να επιβιώσει στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων νέων τεχνολογιών.

Ο κ. Γκουτέρες δήλωσε ότι ακρογωνιαίος λίθος των προσπαθειών για την εξάλειψη των πυρηνικών όπλων έχει διαβρωθεί, με δεσμεύσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί και με την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία να φθίνουν. «Πρέπει να δώσουμε εκ νέου ζωή στη Συνθήκη», τόνισε.

Πρόσθεσε μεταξύ άλλων ότι η σημερινή πυρηνική απειλή επιτείνεται από νέους κινδύνους που απορρέουν από ταχέως εξελισσόμενες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κβαντική υπολογιστική.

