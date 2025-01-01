Την πρώτη του ανάρτηση στα social media για την νέα χρονιά έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με μια οικογενειακή φωτογραφία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει τις δικές του ευχές για το 2025.

«Καλή Χρονιά με υγεία και αγάπη σε όλες και όλους!» έγραψε στη λεζάντα, έχοντας δίπλα του τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη και τα τρία τους παιδιά, τη Σοφία, τη Δάφνη και τον Κωνσταντίνο.

