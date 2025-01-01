Λογαριασμός
Η οικογενειακή φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη και οι ευχές για το 2025

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήρτησε μια οικογενειακή φωτογραφία στο Instagram και έδωσε τις δικές του ευχές για τη νέα χρονιά

Κυριάκος Μητσοτάκης

Την πρώτη του ανάρτηση στα social media για την νέα χρονιά έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με μια οικογενειακή φωτογραφία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει τις δικές του ευχές για το 2025.

«Καλή Χρονιά με υγεία και αγάπη σε όλες και όλους!» έγραψε στη λεζάντα, έχοντας δίπλα του τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη και τα τρία τους παιδιά, τη Σοφία, τη Δάφνη και τον Κωνσταντίνο.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης νέο έτος 2025
