Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

«Η αναβολή της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο με αίτημα της τουρκικής πλευράς στέλνει λάθος μηνύματα σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία για τις διμερείς σχέσεις, αλλά και την ευρύτερη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει σε δήλωση του ο υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος.

Προσθέτει ότι «παρά τις χαμηλές προσδοκίες και το ευρύτερο κλίμα, που δεν είναι ιδανικό, η συνάντηση θα προσέφερε έστω το θεσμικό πλαίσιο, ώστε η Ελληνική Κυβέρνηση να θέσει τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν στον σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας και στην ακώλυτη ενάσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, απέναντι στον επίμονο τουρκικό αναθεωρητισμό».

Το αρμόδιο στέλεχος του κόμματος αναφέρει ότι «εφόσον πρόκειται, πράγματι, για αναβολή και όχι ακύρωση, η συνάντηση οφείλει να πραγματοποιηθεί σε κατάλληλο χρόνο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ». «Σε αντίθετη περίπτωση», τονίζει, «αυτή θα ήταν μια ακόμη απτή απόδειξη της υποβάθμισης και της υποτίμησης της χώρας μας από την Τουρκική Κυβέρνηση, που δείχνει ότι δεν σέβεται τον διάλογο παρά μόνο όταν έχει να αποκομίσει οφέλη από αυτόν».

Από την πλευρά της η Τομεάρχισσα Εξωτερικών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου ανέφερε: «Άλλο ένα "επίτευγμα" της εξωτερικής πολιτικής με... "αυτοπεποίθηση". Η αναβολή, λίγες μόλις ώρες πριν από την πραγματοποίηση της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, "ύστερα από αίτημα της τουρκικής πλευράς", φέρνει στο προσκήνιο ξανά, την περιθωριοποίηση της Ελλάδας στην οποία έχει οδηγήσει η τυχοδιωκτική, χωρίς συνεκτική εθνική στρατηγική, εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Εδώ και έξι χρόνια η Ελλάδα έχει επιλέξει το ρόλο του δεδομένου, προβλέψιμου συμμάχου, που δέχεται για παράδειγμα εκπτώσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα από την Τουρκία, χωρίς να τολμά να ασκήσει τη διεκδικητική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που απαιτεί σήμερα η διεθνής συγκυρία. Στη ΓΣ του ΟΗΕ, η Ελλάδα, αν και Μη Μόνιμο Μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του διεθνούς οργανισμού, επιλέγει την περιθωριοποίηση, ευθυγραμμιζόμενη (για τη Γάζα, για το ΔΠΔ, για το κράτος της Παλαιστίνης) με ΗΠΑ και Ισραήλ, μετέχει χωρίς φωνή για την προστασία του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης, των εθνικών συμφερόντων. Η συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό ήταν προφανώς για τον Τούρκο πρόεδρο μια ήσσονος σημασίας συνάντηση, με έναν δεδομένο συνομιλητή, που μπορεί και να αναβληθεί ενόψει σημαντικότερων συναντήσεων, με κύρια εκείνη με τον Αμερικανό πρόεδρο. Άλλο ένα "επίτευγμα" της εξωτερικής πολιτικής με... "αυτοπεποίθηση" όπως επαίρεται ο κ. Γεραπετρίτης...»

Παράλληλα, ο Κυριάκος Βελόπουλος για το θέμα δήλωσε: «Δραματικές οι εξελίξεις στις ΗΠΑ. Ανεπιθύμητος ο πρωθυπουργός και η ηγεσία της χώρας από τον Τραμπ, ανεπιθύμητος και από τον Ερντογάν. Πλήρης απαξία. Στο πρόσωπο όμως του πρωθυπουργού τελείωσε η Ελλάδα μας».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης πρόσθεσε: «Εμείς τα λέγαμε. Βάλανε απέναντι τον Τραμπ και θα το πληρώσει η Ελλάδα. Για εμάς πλέον, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί είναι συνυπεύθυνοι. Για εμάς είναι και ανεπιθύμητοι γιατί έκαναν εθνικό έγκλημα, λόγω της απαξίας που υπέστη η Ελλάδα με την επίθεση και τις ύβρεις εναντίον του Τραμπ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.