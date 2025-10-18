Ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει με ανακοίνωσή του την επίθεση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, από το βήμα της Βουλής, κατά του βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη, αναφέροντας πως «είναι απολύτως καταδικαστέα».

«Οι χυδαίοι χαρακτηρισμοί και οι υπαινιγμοί κατά οποιουδήποτε, δεν έχουν θέση ούτε στο Κοινοβούλιο, ούτε στον δημόσιο διάλογο. Τέτοιες συμπεριφορές επιτείνουν την επικίνδυνη απαξίωση του πολιτικού κόσμου στα μάτια της κοινωνίας. Όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται για την ποιότητα του πολιτικού διαλόγου, οφείλουν πρώτα απ' όλα να απομονώνουν τελεσίδικα τέτοιες συμπεριφορές στο εσωτερικό των δικών τους κομμάτων, κι όχι να επαναφέρουν στις θέσεις τους – όπως π.χ. έκανε ο Κυρ. Μητσοτάκης με τον Δ. Κυριαζίδη – εκείνους που επιδεικνύουν απαράδεκτες συμπεριφορές και επιτίθενται χυδαία στους πολιτικούς τους αντιπάλους», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Και η δ' αντιπρόεδρος της Βουλής, και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας: «Επεισόδια σαν αυτό που σημειώθηκε χθες (σ.σ. προχθές) στη Βουλή, κατά την προ ημερησίας συζήτηση για την εξωτερική πολιτική, όταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κ. Βελόπουλος καταφέρθηκε εναντίον του Βουλευτή ΝΔ Δ. Καιρίδη, με χυδαίο χαρακτηρισμό - ο οποίος, εν μέσω του θορύβου των αντεγκλήσεων κι ενώ απηύθυνα η ίδια έκκληση για την αποτροπή συνέχειας του επεισοδίου, δεν έγινε αντιληπτός αρχικά ούτε από το Προεδρείο, ούτε από τον ίδιο τον κ. Καιρίδη - δεν έχουν θέση στον κοινοβουλευτισμό και είναι απολύτως καταδικαστέα».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.