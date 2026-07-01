Ένταση σημειώθηκε στη δίκη για την υπόθεση των Τεμπών, όταν ο Παύλος Ασλανίδης άσκησε έντονη κριτική στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για την καθυστερημένη προσέλευσή της στη διαδικασία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της δίκης.

Ο ίδιος εξέφρασε έντονη αγανάκτηση τόσο εντός όσο και εκτός της δικαστικής αίθουσας, υποστηρίζοντας ότι η πολύωρη καθυστέρηση προσβάλλει τους συγγενείς των θυμάτων.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η δίκη εξελίσσεται σε παρωδία. Η πρόεδρος μάς ενημέρωσε γύρω στις δέκα ότι θα περιμένουμε δύο ώρες την κυρία Κωνσταντοπούλου να τοποθετηθεί. Συμφώνησαν και οι συνήγοροι των κατηγορουμένων· οι άνθρωποι δεν έχουν κάτι να χάσουν, εμείς χάσαμε τα παιδιά μας».

Στη συνέχεια επανέλαβε την αγανάκτησή του για τις επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις, τονίζοντας ότι οι συγγενείς των θυμάτων δεν αντέχουν περαιτέρω ταλαιπωρία, έπειτα από όσα έχουν ήδη βιώσει τα τελευταία χρόνια.

«Είναι δυνατόν; Αυτό είναι κοροϊδία. Έχουμε ματώσει οικονομικά, έχουν ματώσει οι καρδιές μας. Είναι δυνατόν να περιμένουμε δυόμισι ώρες την κυρία Κωνσταντοπούλου; Δεν μας ενδιαφέρουν τα κομματικά και τα πολιτικά τους. Από αυτή την κατάσταση, έχουν φύγει οι περισσότεροι γονείς. Η πρόεδρος μας είπε δεν θα ξαναγίνει, απαιτώ να μην ξαναγίνει».

Ο Παύλος Ασλανίδης τόνισε ότι οι οικογένειες των θυμάτων βρίσκονται σε οριακή κατάσταση, ψυχολογικά και οικονομικά, ζητώντας να μην επαναληφθούν αντίστοιχες καθυστερήσεις και να προχωρήσει η διαδικασία χωρίς νέα εμπόδια.

Η δίκη διακόπηκε για τις 6 Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

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