Τα συλλυπητήρια του για την απώλεια του Βαρδή Βαρδινογιάννη εξέφρασε μέσα από ανακοίνωση του, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε:

«Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης στάθηκε απέναντι στη χούντα διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο στο αντιδικτατορικό κίνημα του Ναυτικού. Ήταν ένας δημιουργικός και ρηξικέλευθος επιχειρηματίας, που άνοιξε νέους δρόμους στο επιχειρείν. Μαζί με τη συνοδοιπόρο της ζωής του, Μαριάννα Βαρδινογιάννη, προσέφεραν σπουδαίο κοινωνικό έργο με κορωνίδα τη δημιουργία της πρώτης Ογκολογικής Μονάδας Παίδων στην πατρίδα μας. Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.