Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο νέος διευθυντής του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη, θαυμαστής του Μητσοτάκη- Οι αναρτήσεις του στο facebook

O Γιώργος Παπαβασιλείου, νέος Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου φαίνεται πως στο παρελθόν είχε στο παρελθόν αποθέωνε Μητσοτάκη, Δένδια, Δημητριάδη

Ο νέος διευθυντής του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη, θαυμαστής του Μητσοτάκη

Νέος πονοκέφαλος στη Χαριλάου Τρικούπη, μετά την αποκάλυψη ότι ο νέος Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπαβασιλείου που ανέλαβε τα καθήκοντά του μόλις χθες, εμφανίζονταν στο πρόσφατο παρελθόν ως θαυμαστής του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Δένδια αλλά και του Γρηγόρη Δημητριάδη τους οποίους αποθέωνε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Facebook.

Οι αναρτήσεις του νέου Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ στο Facebook:

GFNFG

GFNFG

GDBD

FBBFB

FWEFEWFWE

Το βιογραφικό του Γιώργου Παπαβασιλείου:

Ο κ. Παπαβασιλείου είναι μηχανικός και ασχολήθηκε με θέματα χαρτογραφίας, κτηματολογίου, συγκοινωνιακών μελετών και GIS.

Εκλεγόταν στη διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας επί 21 συναπτά χρόνια και διετέλεσε Αντιπρόεδρος του. Ομόφωνα εξελέγη για τρεις θητείες Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ. Ήταν υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α΄ Αθήνας (1990-1993).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΣΟΚ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark