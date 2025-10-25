Τι απαντούν κύκλοι του Δήμου Αθηναίων για την προσφυγή στη Δικαιοσύνη για την τροπολογία για τον Άγνωστο στρατιώτη

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Αποφασισμένος να κινηθεί νομικά για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη καταγγέλλοντας αντισυνταγματικότητα εμφανίζεται ο Χάρης Δούκας. Σύμφωνα με πηγές του Δήμου Αθηναίων, ο Δήμος καθάριζε μέχρι τώρα τον χώρο και την πλατεία, με μόνη «κόκκινη γραμμή» τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών τα οποία όπως διαμήνυσε σε όλες τις πλευρές, ο Δήμος δεν πρόκειται να σβήσει.

«Ο Δήμος της Αθήνας κάθε μέρα – και βεβαίως και τις 23 μέρες που έκανε απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι - καθάριζε τον χώρο και την πλατεία. Όπως επίσης με επιπλέον συνεργεία καθάριζε άμεσα τον χώρο μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες. Αυτό που εξ αρχής ο Δήμος της Αθήνας έκανε σαφές, είναι ότι δεν πρόκειται να σβήσει τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών. Ποτέ και σε κανέναν ο δήμος δεν επικοινώνησε ότι δεν θέλει να ασκεί την εν λόγω αρμοδιότητα», αναφέρουν κύκλοι του Δήμου Αθηναίων.

Οι νομικοί σύμβουλοι του Χάρη Δούκα επεξεργάζονται τα επόμενα βήματα και δίνουν ραντεβού στα δικαστήρια για την τροπολογία.

«Ο δήμος της Αθήνας θα υπερασπιστεί με κάθε μέσο – νομικό και θεσμικό - την άσκηση κάθε αρμοδιότητας, που ο συνταγματικός νομοθέτης έχει προβλέψει να ασκείται από τους δήμους. Εκτός από τη σαφή πρόβλεψη του άρθρου 102 του Συντάγματος ότι «η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης», η καθαριότητα είναι η πρώτη αρμοδιότητα που μεταφέρθηκε στους δήμους με το Βασιλικό Διάταγμα του 1833 «Περί συστάσεως των Δήμων» και ποτέ από τότε δεν έχει αφαιρεθεί.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η πρώτη στην ιστορία της χώρας που θα νόμου και αυθαίρετα, αφαιρεί μέρος της αρμοδιότητας από τον δήμο της Αθήνας. Επικαλείται ψευδώς ότι ο χώρος δεν καθαρίζεται, για να στρέψει τα βλέμματα της κοινής γνώμης από τις σοβαρές πολιτικές της αστοχίες και ενδοκυβερνητικές έριδες», σημειώνουν πηγές από την Κοτζιά.

Ο δήμος της Αθήνας, τόσο κατά τη συνάντηση του με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, όσο και με τις δημόσιες δηλώσεις, υποστήριξε και υποστηρίζει μια και σαφής θέση: Θα καθαρίζει την πλατεία. Δεν θα σβήσει τα ονόματα επιμένουν στενοί συνεργάτες του Χάρη Δούκα που διευκρινίζουν ότι ο Δήμαρχος δεν άλλαξε καμία γνώμη, αλλά αποφασίζει τώρα να κινηθεί νομικά κατά της τροπολογίας και όχι όλο αυτό το διάστημα που το θέμα βρίσκεται στη δημόσια σφαίρα, καθώς τώρα η Κυβέρνηση ξεκαθάρισε τη θέση της και ο Δήμος θα υπερασπιστεί τις αρμοδιότητές του.

«Οι κυβερνητικές τοποθετήσεις χαρακτηρίζονταν από παλινωδίες και «δημιουργική ασάφεια», που αποτυπώνεται και στο ίδιο το κείμενο της τροπολογίας, το οποίο αναφέρεται σε «φροντίδα» του χώρου.

Χρειάστηκε διευκρινιστική παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος είπε ότι η καθαριότητα εμπίπτει στη φροντίδα. Προφανώς, οι παλινωδίες αυτές δεν έχουν σχέση με την καθαρή εξαρχής θέση του Δήμου Αθηναίων, αλλά με τις εσωτερικές έριδες των υπουργών του.

Σήμερα που η κυβέρνηση ξεκαθάρισε τη θέση της, ο δήμος της Αθήνας εκκινεί και όλες τις διαδικασίες για να υπερασπιστεί τις αρμοδιότητες του», τονίζουν πηγές του Δήμου Αθηναίων.

