Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος επισκέφθηκε το ΕΚΑΒ Θεσσαλίας κι ευχαρίστησε το προσωπικό

«Ήρθα στο ΕΚΑΒ, όχι μόνο για να ευχηθώ "Καλά Χριστούγεννα" στους ανθρώπους του καθήκοντος, που βρίσκονται στις επάλξεις αυτές τις άγιες μέρες, αλλά για να τους ευχαριστήσω ως βουλευτής Λαρίσης γιατί είναι εδώ δια παν ενδεχόμενο, για να μπορούμε να γιορτάζουμε όλοι και όλες Χριστούγεννα, γιορτές, νιώθοντας ασφάλεια» ανέφερε ο βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος κατά την επίσκεψή του στο ΕΚΑΒ Θεσσαλίας και προσέθεσε: «Θέλω και ως γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας να συγχαρώ τους άντρες και τις γυναίκες που στελεχώνουν το ΕΚΑΒ, για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην πατρίδα. Χρόνια πολλά, Καλά Χριστούγεννα με υγεία, πίστη και αισιοδοξία σε κάθε σπίτι».

Ο γγ της ΚΟ της ΝΔ, άκουσε τις επισημάνσεις που του τέθηκαν σχετικά με το προσωπικό και τα οχήματα για την αρτιότερη λειτουργία του σταθμού απέναντι στις ανάγκες των πολιτών και υπογράμμισε: «Αναμφίβολα ο τομέας της υγείας έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια σαφή βελτίωση, την οποία αποδέχονται και οι πλέον δύσπιστοι. Ασφαλώς, μένουν πολλά ακόμη να γίνουν ώστε να φθάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα».

Πιστεύω, όμως, προσέθεσε ο κ. Χαρακόπουλος, ότι «ο δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται λόγω της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής τής κυβέρνησης Μητσοτάκη διευρύνει και τις δυνατότητες αύξησης των κονδυλίων για τη δημόσια υγεία. Ιδιαίτερα για το ΕΚΑΒ, το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν αρκετές προσλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα. Σε κάθε περίπτωση, η πληρέστερη στελέχωση του παραρτήματος Θεσσαλίας, όπως και η κάλυψη με περισσότερα οχήματα είναι κάτι που οφείλουμε να παρακολουθούμε έως ότου καλυφθούν επαρκέστερα οι ανάγκες και το ΕΚΑΒ να συνεχίσει απρόσκοπτα να σώζει ζωές».

Πηγή: skai.gr

