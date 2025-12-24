«Κύριε Μητσοτάκη, το σίγουρο είναι ένα:Καλές γιορτές και καλύτερες μέρες για τον κόσμο, θα έρθουν μόνο όταν φύγει αυτή η καταστροφική κυβέρνηση», ήταν το μήνυμα του Σωκράτη Φάμελλου, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στη ΝΔ ενόψει των τιμών για το γιορτινό τραπέζι.

Μέσα από βίντεο στο TikTok ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι είναι 20% - 30% ακριβότερο από το ήδη ακριβό περσινό. «Κάθε χρόνο και χειρότερα δηλαδή. Για να μη θυμηθώ ότι το γιορτινό τραπέζι είναι 70% ακριβότερο απ’ ότι ήταν το 2019. Η γαλοπούλα και τα γλυκά έχουν διπλάσια τιμή από τότε. Το αρνί αυξήθηκε κατά 80%, το χοιρινό 95%, το γάλα και η φέτα πάνω από 60%», όπως είπε.



«Η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ απασχολημένη με το βόλεμα των δικών της παιδιών, τα υπερκέρδη της ΔΕΗ, το κλείσιμο των ταχυδρομείων και κυρίως με το κουκούλωμα των σκανδάλων της. Και δεν προλαβαίνει να ασχοληθεί με τους πολίτες και την αγορά».



«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά εδώ και ένα χρόνο αναστολή του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, αλλά και έλεγχο της αγοράς για πάταξη της αισχροκέρδειας», κατέληξε ο κ. Φάμελλος.

