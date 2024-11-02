Του Αντώνη Αντζολέτου

Ακόμα ένα ανήσυχο βράδυ έζησαν χθες τόσο στην Κουμουνδούρου όσο και στον Ταύρο ενόψει των σημερινών και αυριανών εκλογών των συνέδρων. Οι καταγγελίες έπεφταν «βροχή» από την πλευρά του Στέφανου Κασσελάκη και όλα μοιάζουν να είναι στον αέρα. ΣΥΡΙΖΑ και πηγές από τον περιβάλλον του νέου προέδρου αντάλλαξαν βαριά λόγια που δείχνουν πως το διήμερο θα είναι πολύ δύσκολο για τις περίπου 700 οργανώσεις μελών. Οι μεγάλες κάλπες της Αττικής θα στηθούν την Κυριακή, ωστόσο και αύριο πολλές πιο μικρές οργανώσεις και άλλες στην περιφέρεια έχουν προγραμματίσει να περιμένουν τα μέλη τους να ψηφίσουν.

Οι «Κασσελίστας» και πιο συγκεκριμένα οχτώ μέλη της ΚΟΕΣ ζήτησαν άμεση σύγκληση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου προκειμένου να ελεγχθούν όλες οι καταγγελίες, αλλά και παραίτηση της Ράνιας Σβίγκου. Αναλυτικά ανέφεραν ανεβάζοντας το θερμόμετρο κατακόρυφα.

«Α) 17 Νομαρχιακές Επιτροπές δεν έχουν πάρει ακόμη μητρώα μελών,

Β) Οργανώσεις Μελών ολόκληρες έχουν εξαφανιστεί,

Γ) Χιλιάδες μέλη, παλιά και νέα, που ενεγράφησαν εγκαίρως, ακόμη και συντονιστές ΟΜ και μέλη Συντονιστικών δεν υπάρχουν στα μητρώα που έχουν αποσταλεί σε όσες Νομαρχιακές έχουν πάρει μητρώα

Δ) Μεταγραφές από Οργάνωση Μελών σε Οργάνωση Μελών που έχουν συντελεσθεί δεν φαίνονται να έχουν ολοκληρωθεί

Ε) Μέλη χωρίς την συγκατάθεσή τους και την προηγούμενη ενημέρωσή τους έχουν βρεθεί σε άλλες οργανώσεις από αυτές που ανήκουν και

ΣΤ) Μέλη που έχουν αποχωρήσει προς την ΝΕΑΡ με δημόσιες δηλώσεις τους εμφανίζονται εγγεγραμμένα στα μητρώα μελών και μπορούν να συμμετάσχουν κανονικά στις εκλογικές διαδικασίες

Ζητούμε κατεπείγουσα σύγκληση της ΚΟΕΣ αύριο Σάββατο 2 Νοεμβρίου προκείμενου να επιλυθούν αυτά τα πρωτοφανή προβλήματα που θέτουν σε διακινδύνευση το κύρος της εκλογικής διαδικασίας».

Για την Κουμουνδούρου και στελέχη που ανήκουν στους «87» είναι σε εξέλιξη μια προσπάθεια απονομιμοποίησης του συνεδρίου με την πλευρά Κασσελάκη να βλέπει πως οι συσχετισμοί έχουν αλλάξει. Κάνουν λόγο για «χυδαιότητες» και ουσιαστικά αυτό που τονίζουν είναι πως ο πρώην πρόεδρος και οι υποστηρικτές του επιχειρούν να κάνουν «ηρωική έξοδο» από το κόμμα.

Ακολούθησε αργά χθες το βράδυ ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη με «μαυρισμένο» στο χάρτη το νομό Φωκίδας μιλώντας για αποκλεισμό ολόκληρου του νομού από τις εκλογές συνέδρων.

Νέα απάντηση της Κουμουνδούρου ανέφερε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι ένα συγκροτημένο κόμμα, με όργανα, διαδικασίες και Καταστατικό. Όσο κι αν δεν αρέσει σε κάποιους, οι συλλογικές αποφάσεις της Κ.Ε. ισχύουν για όλους. Όπως και οι συγκεκριμένοι κανόνες διεξαγωγής των εκλογών, που αποφασίστηκαν από την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου . Όσοι αρνούνται να κάνουν ανοιχτές συνελεύσεις, εμποδίζουν να ακουστεί η φωνή των υποψηφίων για την προεδρία, διορίζουν από μόνοι τους εφορευτικές επιτροπές "ημετέρων", ας μην κατηγορούν τα συλλογικά όργανα του κόμματος για καταστρατήγηση της Δημοκρατίας και για αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος. Για αυτά δηλαδή, που οι ίδιοι προσπαθούν να κάνουν. Οι θύτες ας μην το παίζουν θύματα».

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον και το κλίμα που έχει διαμορφωθεί η σύγκρουση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα βήμα πριν τη διάσπαση που ενδεχομένως να έρθει πιο γρήγορα από όσο πολλά στελέχη την είχαν υπολογίσει. Η σημερινή ημέρα είναι απρόβλεπτη κυρίως για το πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία στις τοπικές οργανώσεις του κόμματος.

Πηγή: skai.gr

