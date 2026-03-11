«Μύλος» στο ΠΑΣΟΚ για τη διεύρυνση - Στο Στρασβούργο ο Ανδρουλάκης

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η τρικυμία στο ΠΑΣΟΚ για τη διεύρυνση, με «κόκκινο πανί» τον Θεοδόση Πελεγρίνη συνεχίζεται. Μετά την Άννα Διαμαντοπούλου που έκανε λόγο για άτομα που ξεπέρασαν τα όρια της πολιτικής ηθικής, σειρά πήρε ο Χάρης Δούκας που από την τηλεόραση του ΣΚΑΙ χαρακτήρισε «φύρδην μίγδην» την επιχείρηση διεύρυνσης του κόμματος.

«Δεν μπορεί να είναι ένα τσουβάλι και να φαίνεται ότι αγοράζουμε από το "καλάθι". Υπάρχουν άνθρωποι που είναι σημαντική η προσθήκη τους και είναι σημαντικό να γίνεται διεύρυνση. Αλλά για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε παρατράγουδα και δεν θα δημιουργεί φθορά, θα πρέπει να γίνεται με κανόνες γνωστούς, που θα είναι αποφασισμένοι και με βάση αυτούς να προχωράμε», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων στην εκπομπή «Αταίριαστοι».

Πηγές από τη Χαριλάου Τρικούπη πάντως τονίζουν ότι η αμφίπλευρη διεύρυνση «θα προχωρήσει χωρίς συμβιβασμούς, και τακτικισμούς με σκοπό να ηττηθεί η ΝΔ» και σημειώνουν ότι το «εγώ πρέπει να υποταχθεί στο εμείς».

Την ίδια ώρα, μετά τον Βαγγέλη Κορακάκη που αμέσως μετά την ανακοίνωσή του από το ΠΑΣΟΚ έσπευσε να διευκρινίσει ότι είναι ΚΚΕ, και ο συγγραφέας Μιχάλης Πατένταλης με ανακοίνωση του διευκρινίζει ότι δεν συμπαρατάσσεται με το ΠΑΣΟΚ.

«Μια νύχτα ξαφνικά»

«Έτσι, μια νύχτα ξαφνικά, βρίσκω το όνομά μου να φιγουράρει σε μια λίστα διεύρυνσης και σε μια συντονιστική επιτροπή που, μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν γνωρίζω καν τι και πώς συντονίζει...Η αγωνία μου για μια Ελλάδα δημοκρατική, που σέβεται τους πολίτες της και νοιάζεται για τα πραγματικά τους προβλήματα, καθώς και η συμμετοχή μου σε διάφορες συζητήσεις προοδευτικών κομμάτων για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό πράξη, δεν με καθιστούν αυτομάτως μέλος κάποιας συντονιστικής οργάνωσης», αναφέρει μεταξύ άλλων ο συγγραφέας, το όνομα του οποίου είχε ανακοινωθεί στη λίστα διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ.

Σήμερα η συζήτηση για τις υποκλοπές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, βρίσκεται σήμερα στο Στρασβούργο, καθώς στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συζητηθεί το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που έχει κάνει όλα τα νομικά βήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό δηλώνει ότι θα πάει την υπόθεση μέχρι τέλους καθώς είναι ένα σοβαρό θέμα Δημοκρατίας και σεβασμού των Θεσμών. Έχει ήδη καταθέσει το αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή, ενώ το ΠΑΣΟΚ θα εξαντλήσει και όλα τα κοινοβουλευτικά βήματα που έχει στη φαρέτρα του.

Στις 10:00 ο κ. Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με την Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ, επικεφαλής των S&D, στο γραφείο της στο Ευρωκοινοβούλιο.

Αιχμές για μεθοδεύσεις από μέλος της ΕΔΕΚΑΠ

Η κλεψύδρα του χρόνου μετρά αντίστροφα για το Συνέδριο και τα διαδικαστικά ζητήματα φαίνεται πως παραμένουν αγκάθια, τη διαφωνία του εξέφρασε το μέλος της ΕΔΕΚΑΠ Γιώργος Αναγνώστου στο facebook, με αιχμές για παιχνίδια, μεθοδεύσεις και μηχανιστικές λογικές.

«Κάποιοι στην προσπάθεια τους να μεγαλώσουν την παρέα τους και τη σκιά τους, μικραίνουν το κόμμα με αμφιλεγόμενες διευρύνσεις και αντικαταστατικές πρακτικές που αλλοιώνουν το σώμα του συνεδρίου. Δεν χωράνε άλλα παιχνίδια στο σώμα μιας παράταξης που ταλαιπωρήθηκε αλλά άντεξε, και θέλει να ατενίζει με αισιοδοξία και ελπίδα το μέλλον της ίδιας αλλά και της πατρίδας μας», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Γιώργος Αναγνώστου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μέλους της ΕΔΕΚΑΠ:

O Δημήτρης Μάντζος πήρε το 12αρι στη Βουλή

Η χθεσινή ημέρα στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το πόρισμα της πλειοψηφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είχε έντονους διαξιφισμούς αλλά και άρωμα… Eurovision αφού ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος στην ομιλία του περιέγραψε όσα αποκαλύφθηκαν μέσα από τις μαρτυρίες ως έναν μαγικό κόσμο γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Τι δεν ακούσαμε; Για Joker και λαχεία, για ακριβά αυτοκίνητα, σπίτια, εξοχικά και real estate», ανέφερε, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποίησε το ρεφρέν του ελληνικού τραγουδιού για την Eurovision: «Real estate, φέρ’ το! Αν δεν το ’χω, φέρ’ το! Όλα εύκολα, όλα εφικτά, όλα πιστευτά στον μαγικό κόσμο του ΟΠΕΚΕΠΕ», σημείωσε ο Δημήτρης Μάντζος με τους συναδέλφους του από την πράσινη παράταξη να τον χειροκροτούν.

