Η διεύρυνση που έφερε τρικυμία στο ΠΑΣΟΚ: «Κόκκινο πανί» ο Πελεγρίνης, ΚΚΕ δηλώνει ο Βαγγέλης Κορακάκης

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το δεύτερο κύμα διεύρυνσης έφερε φουρτούνες στο ΠΑΣΟΚ, αφού αντιδράσεις προκάλεσε η ένταξη στην ομάδα συμπαράταξης και διεύρυνσης του Θεοδόση Πελεγρίνη, πρώην πρύτανη και υφυπουργού Παιδείας επί Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει καταφερθεί στο παρελθόν για τον νόμο Διαμαντοπούλου.

Με μήνυμά της στο Facebook η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι υπάρχουν όρια στην πολιτική ηθική που δεν πρέπει να αγνοηθούν.

«Η διεύρυνση είναι δύσκολη πολιτική διαδικασία. Όσοι έφυγαν ή επιτέθηκαν στο ΠΑΣΟΚ, στις στιγμές που αυτό προσπαθούσε να σώσει τη χώρα, συχνά ξεπέρασαν τα όρια της πολιτικής ηθικής και της στάσης στη διαφωνία. Αν αυτά τα όρια αγνοηθούν, η διεύρυνση μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα» αναφέρει η Άννα Διαμαντοπούλου.

Είχε προηγηθεί οργισμένη ανάρτηση και από τον Γιάννη Μεϊμάρογλου που τόνισε ότι ο Θεοδόσης Πελεγρίνης δεν έχει θέση στις λίστες διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. «Ο Θεοδόσης Πελεγρίνης, πρώην υφ. Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υποστηρικτής του περιφερειάρχη Πατούλη και πρώην πρύτανης του ΕΚΠΑ που δήλωσε ότι δεν θα εφαρμόσει τον ν. Διαμαντοπούλου για την Παιδεία - που ψηφίστηκε από 255 βουλευτές - δεν έχει καμία θέση στις λίστες διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Στη σημερινή ανακοίνωση της συμπλήρωσης της Επιτροπής ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ και ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής συμπεριλαμβάνεται και το όνομα Πελεγρίνης Θεοδόσης, συγγραφέας, πρώην Πρύτανης ΕΚΠΑ, πρώην υφυπουργός Παιδείας», σημείωσε το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.

Δεν είναι μόνο η περίπτωση του πρώην πρύτανη που έφερε τρικυμία, αλλά και ο μουσικοσυνθέτης Βαγγέλης Κορακάκης, που ανακοινώθηκε επίσημα, και λίγα λεπτά μετά δήλωσε στον 902 ότι πρόκειται περί παρεξήγησης και ότι ο ίδιος είναι από την Καισαριανή και ΚΚΕ.

«Κάποια παρεξήγηση μετά από σύντομη συζήτηση με κάποιον γνωστό μου στο χώρο μου κατάλαβα ότι θα παίξουμε για το ΠΑΣΟΚ και αναρτήθηκε στα μέσα ότι τους υποστηρίζω. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι γνωστό ότι είμαι από την Καισαριανή και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας» δήλωσε ο Βαγγέλης Κορακάκης.

Στη νέα λίστα συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ, μεταξύ άλλων, ο μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος, ο ηθοποιός Νίκος Βερλάκης, ο πρώην δήμαρχος Κερατσινίου, Δημήτρης Σαράφογλου, η καθηγήτρια στο ΑΠΘ και υποψήφια βουλευτής με τη ΝΔ στις προηγούμενες εκλογές, Νιόβη Παυλίδου κ.ά.

Μουρμούρα για τις υποψηφιότητες των συνέδρων

Στα ΠΑΣΟΚικά πηγαδάκια συζητείται από χθες το θέμα κατάθεσης των υποψηφιοτήτων για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, με την εσωκομματική αντιπολίτευση να ισχυρίζεται ότι υπήρξαν περιπτώσεις όπου η προεδρική «φρουρά» είχε άμεση ενημέρωση της κατάθεσης υποψηφιότητας στελεχών για το συνέδριο του κόμματος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζήτημα τέθηκε χθες και στη συνεδρίαση της ΕΔΕΚΑΠ χωρίς ωστόσο να δοθεί μεγάλη έκταση.

Ερώτηση για προκήρυξη αναπληρωματικών εκλογών στις περιφέρειες των Σπαρτιατών

Γεώργιος Παπανδρέου, Παναγιώτης Δουδωνής, Δημήτριος Μάντζος και Παύλος Χρηστίδης ζητούν την άμεση ανάγκη προκήρυξη αναπληρωματικών εκλογών στις εκλογικές περιφέρειες Β' Πειραιώς, Β3 Νοτίου Τομέα και Β' Θεσσαλονίκης και ζητούν από τον υπουργό εσωτερικών να βάλει άμεσα τέλος σε μία εκκρεμότητα που απαξιώνει καθοριστικά την κοινοβουλευτική αρχή και την αρχή της αντιπροσώπευσης.

«Η μη προκήρυξη αναπληρωματικών εκλογών στις εκλογικές περιφέρειες όπου κενώθηκε η έδρα, έρχεται σε αντίθεση με τις δημόσιες τοποθετήσεις του συνόλου σχεδόν της επιστημονικής κοινότητας των συνταγματολόγων, η οποία συνομολογεί στην υποχρέωση του Υπουργείου Εσωτερικών να προκηρύξει άμεσα αναπληρωματικές εκλογές, όπως ορίζουν οι επιταγές του Συντάγματος», αναφέρουν μεταξύ άλλων οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.



Πηγή: skai.gr

