Συνεδριάζει σήμερα υπό τον πρωθυπουργό το ΚYΣΕΑ

Συνεδριάζει στις 10.00 το πρωί υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.
Στις 18.00 ο πρωθυπουργός θα έχει συζήτηση, στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνει η εφημερίδα «Το Βήμα» σε συνεργασία με το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών με τίτλο «Μεταπολίτευση 1974-2024: 50 Χρόνια Ελληνική Εξωτερική Πολιτική», με τον εκδότη του Βήματος Γιάννη Πρετεντέρη, στο ξενοδοχείο King George.
