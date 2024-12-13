Λογαριασμός
Συνεδριάζει σήμερα υπό τον πρωθυπουργό το ΚYΣΕΑ

Συνεδριάζει στις 10.00 το πρωί υπό τον πρθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας

Συνεδριάζει στις 10.00 το πρωί υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Στις 18.00 ο πρωθυπουργός θα έχει συζήτηση, στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνει η εφημερίδα «Το Βήμα» σε συνεργασία με το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών με τίτλο «Μεταπολίτευση 1974-2024: 50 Χρόνια Ελληνική Εξωτερική Πολιτική», με τον εκδότη του Βήματος Γιάννη Πρετεντέρη, στο ξενοδοχείο King George.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης ΚΥΣΕΑ
