Ζαχαράκη: Στα 1.850 ευρώ τον μήνα το ποσό για τους επαγγελματίες αναδόχους γονείς παιδιών με αναπηρία

Αναβαθμίζεται το πρόγραμμα της επαγγελματικής αναδοχής του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που αφορά επαγγελματίες αναδόχους γονείς παιδιών με αναπηρία που ζουν σε ιδρύματα και νοσηλευτικές μονάδες, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά αυτά να ζήσουν σε ένα σταθερό και ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Στηρίζουμε έμπρακτα τον θεσμό της επαγγελματικής αναδοχής και αυξάνουμε στα 1.850 ευρώ από 1.516 το ποσό που λαμβάνουν μηνιαίως αποδεικνύοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων που θα ανοίξουν την αγκαλιά τους και το σπίτι τους ώστε να αναλάβουν την φροντίδα ενός παιδιού με αναπηρία. Με την υλοποίηση του προγράμματος, ανάδοχοι γονείς, οι οποίοι για πρώτη φορά λαμβάνουν ειδική επιμόρφωση σε συνεργασία με δημόσια Πανεπιστήμια όπως είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, θα αναλάβουν τη φροντίδα παιδιών με αναπηρία, συμβάλλοντας έτσι στην άρση των εμποδίων για την κοινωνική τους ένταξη και προσφέροντας τους ένα οικογενειακό πλαίσιο που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες τους. Στόχος μας είναι αυτά τα παιδιά να ζήσουν έκτος ιδρυμάτων, μέσα σε ένα σταθερό και ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον. Παράλληλα, με την αύξηση της αποζημίωσης αλλά και την παροχή δωρεάν εκπαίδευσης, εξασφαλίζουμε τις κατάλληλες θεσμικές και οικονομικές συνθήκες προκειμένου να μπορέσουν οι επαγγελματίες ανάδοχοι γονείς να ανταποκριθούν στην αυξημένη φροντίδα που απαιτεί η ανατροφή ενός παιδιού με αναπηρία, χωρίς ωστόσο να διακόπτεται η καταβολή του επιδόματος αναδοχής ή των λοιπών προνοιακών επιδομάτων τα οποία λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία.»

Ειδικότερα, όπως προβλέπεται στη νέα κοινή απόφαση (αρθ.8102/31.12.2024, Β΄7304) του Αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφίας Ζαχαράκη, του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου και των υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θανάση Πετραλιά και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Παναγιώτη Τσακλόγλου, θα καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση της τάξεως των 1.850 ευρώ στους επαγγελματίες αναδόχους γονείς παιδιών με αναπηρία, καθώς οι περισσότεροι υποψήφιοι θετοί ή ανάδοχοι γονείς επιθυμούν να συνδεθούν με παιδιά τυπικής ανάπτυξης και ηλικίας έως και 4 ετών.

Επισημαίνεται ότι, δεν θα διακόπτεται η καταβολή του επιδόματος αναδοχής ή των λοιπών προνοιακών επιδομάτων που λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία.

Παράλληλα, οι επαγγελματίες ανάδοχοι γονείς παιδιών με αναπηρία θα παρακολουθήσουν, δωρεάν, ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αυξημένης φροντίδας που έχει ένα παιδί με υψηλά ποσοστά αναπηρίας. Ήδη, έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των πρώτων 11 υποψηφίων επαγγελματιών αναδόχων στην Αττική και εντός των επόμενων μηνών η επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με το οποίο το ΥΚΟΙΣΟ έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση των ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης των υποψηφίων επαγγελματιών αναδόχων, θα μεταβεί και στις 13 περιφέρειες της χώρας ώστε να προβεί στην εκπαίδευση των κατά τόπους φορέων εποπτείας της αναδοχής και να αρχίσει η υλοποίηση του θεσμού σε όλη την επικράτεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σήμερα ζουν σε ιδρύματα και νοσηλευτικές μονάδες 181 παιδιά με αναπηρία. Με το πρόγραμμα δημιουργούνται οι πρώτες συνδέσεις μεταξύ επαγγελματιών αναδόχων γονέων και παιδιών που ζουν σε ιδρύματα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή ψυχική πάθηση με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%.

Κατάλληλοι για να γίνουν επαγγελματίες ανάδοχοι γονείς είναι άτομα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος. Επαγγελματίες ανάδοχοι γονείς μπορούν να γίνουν είτε άτομα τα οποία είναι έγγαμα ή έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης είτε και μεμονωμένα άτομα. Οι επαγγελματίες ανάδοχοι γονείς πρέπει να έχουν διαφορά ηλικίας από το αναδεχόμενο παιδί τουλάχιστον 18 έτη αλλά όχι περισσότερο από 60 έτη.

Οι επαγγελματίες ανάδοχοι, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.anynet.gr . Μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, διεξάγεται ενδελεχή κοινωνική έρευνα για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του υποψηφίου επαγγελματία αναδόχου. Στη συνέχεια, θα παρακολουθεί ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ανάληψη της φροντίδας ενός παιδιού με αυξημένες ανάγκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

