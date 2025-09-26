Συμπληρώνονται σήμερα Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 36 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από την τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη».

Με αφορμή την επέτειο, η Ντόρα Μπακογιάννη δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια παλιά φωτογραφία, συνοδεύοντάς τη με το μήνυμα ότι θα είναι «για πάντα εδώ».

Η ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη

Για μας είναι πάντα εδώ!

Να μας θυμίζει ότι η δημοκρατία και η ελευθερία δεν είναι δεδομένες! Θέλουν καθημερινό αγώνα, σεβασμό και ενότητα απέναντι σε κάθε μορφή φανατισμού!

