Ανάρτηση Μητσοτάκη για Παύλο Μπακογιάννη: «Σε δύσκολες εποχές όρισες την πολιτική ως πεδίο σύνθεσης»

«36 χρόνια μετά η σκέψη σου παραμένει επίκαιρη. Η στάση σου επαναστατική. Και η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας», αναφέρει στα social media ο πρωθυπουργός

Παύλος Μπακογιάννης

Σαν σήμερα πριν από 36 χρόνια, στις 26 Σεπτεμβρίου 1989 ο Παύλος Μπακογιάννης δολοφονήθηκε από την τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη».

Με αφορμή την επέτειο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε σχετική ανάρτηση στη μνήμη του.

H ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σε δύσκολες εποχές, όρισες την πολιτική ως πεδίο σύνθεσης. Την μετριοπάθεια ως δείγμα ωριμότητας. Τον διάλογο ως τεκμήριο δύναμης. Την αλήθεια ως πράξη θάρρους. 36 χρόνια μετά η σκέψη σου παραμένει επίκαιρη. Η στάση σου επαναστατική. Και η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας.

