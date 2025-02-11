Κυπριακό: Στις 17 και 18 Μαρτίου η Πενταμερής

Η Πενταμερής συνάντηση υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για το Κυπριακό θα γίνει στις 17 και 18 Μαρτίου ανέφεραν σήμερα διπλωματικές πηγές, επισημαίνοντας ότι για την ελληνική και ελληνοκυπριακή πλευρά δεν υπάρχει η επιλογή των δυο κρατών.

Παράλληλα, οι διπλωματικές πηγές επισήμαναν ότι το διπλωματικό κεφάλαιο της Ελλάδας είναι σήμερα πολύ ισχυρό, ενώ σχολιάζοντας την πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στη Μέση Ανατολή και την Ινδία σημείωσαν ότι ήταν μια αναγκαία παρουσία γιατί η χώρα μας πρέπει να είναι παρούσα στις εξελίξεις και να δημιουργεί ζωτικές συμμαχίες.

Σύμφωνα με τις διπλωματικές πηγές ο ρόλος της Ελλάδας είναι κρίσιμος στη διαμεσολάβηση στη Σύρια, ενώ ανέφεραν ότι η χώρα μας συμφωνεί υπό προϋποθέσεις να αρθούν οι κυρώσεις της ΕΕ κατά της Δαμασκού. Μεταξύ των προϋποθέσεων είναι και ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο, και η άρση να γίνει σταδιακά με συγκεκριμένες αιρεσιμότητες και αναστρέψιμο χαρακτήρα.

Οι ίδιες πηγές αναφερόμενες στα ελληνοτουρκικά σημείωσαν ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη η ημερομηνία πραγματοποίησης του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας με την Τουρκία το οποίο θα γίνει κανονικά με την ατζέντα που θα καθοριστεί. Επισήμαναν παράλληλα ότι όσο δεν επιλύεται το πρόβλημα της υφαλοκρηπίδας και του καθορισμού της ΑΟΖ θα έχουμε θέματα με την Τουρκία, κάτι που συμβαίνει εδώ και 50 χρόνια, ενώ τόνισαν ότι η Ελλάδα δεν συζητά με την Τουρκία θέματα που άπτονται της εθνικής κυριαρχίας. Σημείωσαν δε, αναφερόμενες στο καλό διμερές κλίμα, ότι οι παραβιάσεις είναι ελάχιστες, ενώ μέχρι το 2022 είχαμε κατ' έτος 7 χιλιάδες παραβιάσεις, καθώς και ότι σήμερα οι μεταναστευτικές ροές από Τουρκία είναι μηδενικές.

Τέλος, αναφερόμενες στις εξελίξεις με τη Βόρεια Μακεδονία, οι διπλωματικές πηγές σημείωσαν ότι οι διατυπώσεις που είναι αντίθετες με τη συμφωνία των Πρεσπών δεν βοηθούν στη δημιουργία πνεύματος καλής κατανόησης. Επισήμαναν ότι η Ελλάδα θέλει να βοηθήσει την ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά όσο υπάρχει αυτή η ρητορική δυσκολεύει την συμβολή της Αθήνας στην κατεύθυνση αυτή και κατέληξαν λέγοντας ότι το βασικό ζητούμενο είναι, να είναι η Βόρεια Μακεδονία πιστή στις δεσμεύσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

