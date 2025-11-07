Αποχώρησε από τη θέση του υφ. Κλιματικής Κρίσης ο Ευάγγελος Τουρνάς

Την αποχώρηση του Ευάγγελου Τουρνά από τη θέση του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ο υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Ο κ. Τουρνάς είχε ενημερώσει τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον τελευταίο ανασχηματισμό ότι θα ήθελε να αποχωρήσει καθώς ολοκλήρωσε το έργο του, αλλά του ζητήθηκε να παραμείνει μέχρι να ολοκληρωθεί και η φετινή αντιπυρική περίοδος, όπως και έγινε. Ο Βαγγέλης Τουρνάς με το έργο του αφήνει στο Υπουργείο έναν έτοιμο μηχανισμό πολιτικής προστασίας και με την ολοκλήρωση της αντιπυρικής περιόδου υπέβαλε την παραίτησή του η οποία έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό. Σημειώνεται ότι δεν θα υπάρξει πλήρωση της θέσης του.

«Τον ευχαριστώ θερμά για την κοινή μας διαδρομή, τη στήριξη και τη συνεργασία του, και του εύχομαι κάθε επιτυχία και προσωπική ευτυχία στη συνέχεια της πορείας του. Η παρακαταθήκη του στο Υπουργείο θα είναι πάντα ζωντανή και έντονη», δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Κεφαλογιάννης στη δήλωσή του.

Ο κ. Τουρνάς από τη μεριά του δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «Σήμερα, έπειτα από 4 χρόνια ως Υφυπουργός στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της φετινής αντιπυρικής περιόδου, κλείνει για εμένα ένας μεγάλος κύκλος υπηρέτησης της αποστολής της Πολιτικής Προστασίας της Χώρας». Ακόμη, σημείωσε ότι «αποχωρώντας λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργαστήκαμε και συνέβαλαν στην προσπάθεια δημιουργίας του Μηχανισμού αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών και του νέου Πυροσβεστικού Σώματος. Μα πάνω από όλους θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την τιμή που μου έκανε και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε, αναθέτοντάς μου αυτή την υψηλών απαιτήσεων αποστολή».

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Κεφαλογιάννη:

«Με βαθύ σεβασμό και ειλικρινή συγκίνηση θέλω να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου προς τον Υφυπουργό κ. Ευάγγελο Τουρνά, έναν πολύτιμο συνεργάτη μου, για την εξαιρετική και πολυδιάστατη προσφορά του στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Έχοντας ήδη μια πολύχρονη και άριστη πορεία στις Ένοπλες Δυνάμεις που έφτασε μέχρι και το ύψιστο αξίωμα του Αρχηγού ΓΕΑ, ο κ. Τουρνάς από το 2021 υπηρέτησε με απόλυτη αφοσίωση την αποστολή της Πολιτικής Προστασίας, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που φέρει τη σφραγίδα της εμπειρίας, της μεθοδικότητας και του ήθους του. Με τη βαθιά του γνώση, την αποφασιστικότητά του και την επιχειρησιακή του αντίληψη, συνέβαλε ουσιαστικά στη δημιουργία ενός νέου, ισχυρού και σύγχρονου Πυροσβεστικού Σώματος, του βασικού βραχίονα του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Πατρίδας μας.

Τον ευχαριστώ θερμά για την κοινή μας διαδρομή, τη στήριξη και τη συνεργασία του, και του εύχομαι κάθε επιτυχία και προσωπική ευτυχία στη συνέχεια της πορείας του. Η παρακαταθήκη του στο Υπουργείο θα είναι πάντα ζωντανή και έντονη.»

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Τουρνά:

«Τον Σεπτέμβριο του 2021 ο κ. Πρωθυπουργός μου έκανε την τιμή και μου ανέθεσε την υψηλών απαιτήσεων θέση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υπεύθυνου για τα θέματα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Βασική εντολή και προτεραιότητα ήταν η δημιουργία ενός ισχυρού Μηχανισμού αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης μέσω της δημιουργίας, νέων δυνάμεων, της ενίσχυσης των υφισταμένων, της νέας επιχειρησιακής σχεδίασης και του συντονισμού όλων των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.

Στην κατεύθυνση αυτή συνεργαστήκαμε στενά με τα συναρμόδια Υπουργεία, τις Δασικές Υπηρεσίες, τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις Εθελοντικές Οργανώσεις, σε όλες τις φάσεις αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, από την πρόληψη, την εμπλοκή των δυνάμεων και καταστολή, μέχρι και την αποκατάσταση.

Βασικό μέλημα ήταν η δημιουργία ενός νέου Πυροσβεστικού Σώματος, ως κύριο επιχειρησιακό βραχίονα της Πολιτικής Προστασίας, με ανανεωμένες δυνάμεις, σύγχρονα μέσα και εξοπλισμό και νέο Δόγμα, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήσαμε 21 μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια, δρομολογήσαμε τις προσλήψεις Πυροσβεστών Επταετούς Θητεία που θα στελεχώσουν τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και τους Σταθμούς και θα καλύψουν τις ανάγκες ανανέωσης του προσωπικού, διπλασιάσαμε σχεδόν τον αριθμό των εισερχομένων στις παραγωγικές σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος και προωθήσαμε τις προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού για τη μετάβαση στη νέα ψηφιοποιημένη εποχή για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Παράλληλα, ενισχύουμε το Πυροσβεστικό Σώμα με τα απαραίτητα μέσα και εξοπλισμό μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, σύγχρονα συστήματα επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης, συστήματα διοίκησης και ελέγχου των επιχειρήσεων, επίγεια, θαλάσσια και εναέρια μέσα, και νέο σύγχρονο ατομικό εξοπλισμό.

Σε αυτή την κατεύθυνση πραγματοποιήθηκε η επανασχεδίαση της αεροπυρόσβεσης, διπλασιάζοντας τον αριθμό των μισθωμένων εναερίων μέσων και προγραμματίζοντας έμφορτες περιπολίες 3 επιτήρησης με τη δυνατότητα άμεσης προσβολής με νερό σε πρώτο χρόνο. Στην ίδια κατεύθυνση σχεδιάστηκε η ανάπτυξη Drones σε κρίσιμες περιοχές της χώρας και έγινε η σχεδίαση της διασποράς των επίγειων δυνάμεων για μείωση του χρόνου επέμβασης σε κάθε συμβάν.

Τέλος, προχωρήσαμε στην υιοθέτηση ενός νέου δόγματος που περιλαμβάνει, νέα επιχειρησιακή σχεδίαση βασισμένη στις ανάγκες επιτήρησης - έγκαιρης προειδοποίησης, άμεσης κινητοποίησης όλων των δυνάμεων και φορέων για την επέμβαση στο συντομότερο χρόνο και την καταστολή με όλους τους διαθέσιμους πόρους και μέσα.

Σήμερα, έπειτα από 4 χρόνια ως Υφυπουργός στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της φετινής αντιπυρικής περιόδου, κλείνει για εμένα ένας μεγάλος κύκλος υπηρέτησης της αποστολής της Πολιτικής Προστασίας της Χώρας.

Αποχωρώντας λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργαστήκαμε και συνέβαλαν στην προσπάθεια δημιουργίας του Μηχανισμού αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών και του νέου Πυροσβεστικού Σώματος.

Μα πάνω από όλους θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την τιμή που μου έκανε και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε, αναθέτοντάς μου αυτή την υψηλών απαιτήσεων αποστολή.

Είναι εκείνος που πρώτος προέβλεψε και μίλησε για κλιματική κρίση και είδε την ανάγκη δημιουργίας ενός ξεχωριστού Υπουργείου και με την δική του εντολή και στήριξη προχωρήσαμε στο νέο σύγχρονο Πυροσβεστικό Σώμα.»

