Το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι προστάτης των ακροδεξιών τερατογενέσεων, με αφορμή μία τοποθέτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για την οπλοκατοχή:

Αφού ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης, «ψάρεψε» στον βούρκο της ακροδεξιάς με τα επιχειρήματα περί οπλοκατοχής, ήρθε το αυτονόητο άδειασμα από τον καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργό Μ. Χρυσοχοΐδη. Ο Άδωνις ονειρεύεται Φαρ Ουέστ ενώ η χώρα μετράει σφαίρες στα Βορίζια. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται καουμπόηδες. Χρειάζεται θεσμούς να λειτουργούν και κράτος που εφαρμόζει τους νόμους.

Οι «άριστοι» υπουργοί του Μητσοτάκη οφείλουν να διαβάσουν καλύτερα τους νομούς της χώρας και να μην προπαγανδίζουν ακροδεξιές θέσεις που εγκυμονούν πολύ σοβαρούς κινδύνους για την κοινωνική συνοχή. Ας διαβάσουν απλά τους νομούς.

Αυτή είναι η στρατηγική του κ. Μητσοτάκη: Προσπαθεί να εξοικειώσει την κοινωνία με την ακροδεξιά, με επαναλαμβανόμενες δόσεις ακρότητας και τοξικότητας. Αυτός είναι ο αρχηγός της ΝΔ: ο προστάτης όλων των ακροδεξιών τερατογενέσεων.

