Νέες «αναταράξεις» μετά τις «αστείες» εξηγήσεις από την Τουρκία για το μπλόκο στον Τζιτζικώστα Πολιτική 06:46, 07.11.2022 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

12

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Αστειότητες χαρακτήρισε τις εξηγήσεις των τουρκικών αρχών που του απαγόρευσαν την είσοδο στη Σμύρνη, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας- Διπλό μήνυμα από τους δημάρχους της Αθήνας και της Κωνσταντινούπολης