Ιδιαίτερα θετική είναι η ανταπόκριση που παρουσιάζει η νέα πλατφόρμα ntantades.gov.gr για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το ενδιαφέρον των πολιτών, αλλά και των υποψήφιων επιμελητών και επιμελητριών, είναι έντονο για μια οργανωμένη, ασφαλή και ευέλικτη λύση φροντίδας βρεφών και νηπίων.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, έως το πρωί της Τρίτης 5 Μαΐου η πλατφόρμα είχε συγκεντρώσει 48.135 επισκέψεις, 8.534 προσωρινές αποθηκεύσεις αιτήσεων και 125 οριστικές υποβολές. Επιπλέον, 1.303 ενδιαφερόμενοι είχαν ολοκληρώσει τη διαδικτυακή επιμόρφωση μέσω του howto.gov.gr.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, τόνισε: «Η ανταπόκριση στις "Νταντάδες της Γειτονιάς" είναι εντυπωσιακή από τις πρώτες κιόλας ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας. Οι πάνω από 48.000 επισκέψεις δείχνουν ότι το πρόγραμμα απαντά σε μια πραγματική, καθημερινή ανάγκη των γονέων. Στηρίζουμε τη μητέρα και την οικογένεια στην πράξη, εκεί όπου αρχίζει το μεγαλύτερο άγχος: Ποιος θα φροντίσει με ασφάλεια το παιδί όταν ο γονιός εργάζεται, αναζητά δουλειά ή σπουδάζει. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για τη συμβολή του στο πρόγραμμα και για τα δωρεάν σεμινάρια πρώτων βοηθειών για βρέφη και παιδιά, που ξεκίνησαν κιόλας χθες, 4 Μαΐου. Η ασφάλεια των παιδιών είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Γι' αυτό και χτίζουμε ένα πρόγραμμα με κανόνες, προϋποθέσεις, εκπαίδευση και ευθύνη».

Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» απευθύνεται σε οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Στο Μητρώο Επιμελητών και Επιμελητριών μπορούν να εγγραφούν τόσο επαγγελματίες, όσο και πρόσωπα από το οικείο περιβάλλον της οικογένειας, όπως παππούδες και γιαγιάδες, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Κάθε επιμελητής ή επιμελήτρια έχει τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες φροντίδας έως και σε τρία παιδιά ταυτόχρονα, με τη συγκατάθεση των γονέων, λαμβάνοντας έως 1.500 ευρώ τον μήνα μέσω εργοσήμου.

Η οικονομική ενίσχυση για τις οικογένειες ανέρχεται σε 500 ευρώ μηνιαίως για γονείς με πλήρη απασχόληση, ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενους. Για γονείς με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, καθώς και για μητέρες που είναι φοιτήτριες, σπουδάστριες ή εγγεγραμμένες άνεργες, το ποσό διαμορφώνεται στα 300 ευρώ μηνιαίως.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, το ετήσιο ατομικό εισόδημα της μητέρας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ για ένα παιδί και τις 27.000 ευρώ για δύο παιδιά. Για οικογένειες με τρία παιδιά και άνω δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια των παιδιών. Για την εγγραφή στο Μητρώο απαιτούνται, μεταξύ άλλων, λευκό ποινικό μητρώο, απαραίτητα πιστοποιητικά υγείας και πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών για βρέφη και παιδιά.

Όσοι δεν διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό, μπορούν να συμμετάσχουν σε δωρεάν εκπαίδευση μέσω του ΕΚΑΒ και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Για όσους δεν έχουν σχετικό τίτλο σπουδών, προβλέπεται τρίωρη διαδικτυακή επιμόρφωση μέσω της πλατφόρμας howto.gov.gr.

Η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, δήλωσε: «Η μεγάλη ανταπόκριση στην πλατφόρμα επιβεβαιώνει ότι το πρόγραμμα αγκαλιάζεται από την κοινωνία. Συνεχίζουμε με συνέπεια, ώστε κάθε παιδί να φροντίζεται με ασφάλεια και κάθε οικογένεια να αισθάνεται ότι το κράτος βρίσκεται δίπλα της στην πράξη».

Οι αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο Επιμελητών και Επιμελητριών υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ntantades.gov.gr, με χρήση κωδικών TaxisNet.

Πηγή: skai.gr

