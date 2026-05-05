Σε περισσότερες από 20 επικοινωνίες ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, σχετικά με το θέμα των Ανεξάρτητων Αρχών, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε συμφωνία η οποία στη συνέχεια δεν τηρήθηκε.

Όπως είπε, η Νέα Δημοκρατία, «μέσω του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, προφανώς σε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό, κατέθεσε πρόταση προς το ΠΑΣΟΚ προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες ψήφοι, ώστε η χώρα να διαθέτει Ανεξάρτητες Αρχές». Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν επιθυμεί μια διαδικασία επίδειξης κινητών τηλεφώνων, τονίζοντας όμως πως «οι εφαρμογές στα κινητά, οι κλήσεις έχουν ιστορικό». Ανέφερε, μάλιστα, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης «το τελευταίο τρίμηνο έχει μιλήσει μαζί του πάνω από 20 φορές», κάνοντας λόγο για αλλεπάλληλες επικοινωνίες και μηνύματα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε τις επαφές αυτές θεσμικές, λέγοντας ότι «καλώς έκαναν και μιλούσαν, γιατί μόνο έτσι μπορεί η χώρα να αποκτήσει Ανεξάρτητες Αρχές», προσθέτοντας με σκωπτικό τόνο ότι δεν γνωρίζει αν στις συνομιλίες περιλαμβάνονταν και θέματα όπως «η πορεία των playoff ή το Final 4».

Σύμφωνα με τον ίδιο, έπειτα από τις επαφές και την ανταλλαγή βιογραφικών, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε δύο υποψηφιότητες: τον κ. Μακρυδημήτρη, που προτιμούσε περισσότερο η Νέα Δημοκρατία, και την κυρία Συγγούνα, που στήριζε το ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ακόμη ότι «μετά από όλες αυτές τις επικοινωνίες ο κ. Ανδρουλάκης φοβήθηκε αντιδράσεις από εν δυνάμει εταίρους του», προσθέτοντας ότι «είχε συμφωνήσει για τον κ. Μακρυδημήτρη».

Τέλος, σημείωσε πως «ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, δεν ανακοίνωσε τυχαία τα δύο ονόματα», υπογραμμίζοντας ότι, αν δεν υπήρχε σχετική συνεννόηση, δεν θα είχε προχωρήσει στη συγκεκριμένη κίνηση.

ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση «κατ’ εξακολούθηση ψεύτη»

Με ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα απάντησε το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Στην ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι βρίσκεται «σε μόνιμη φάση κατ’ εξακολούθηση ψεύτη», επιχειρώντας – όπως υποστηρίζει – να καλύψει «θεσμικές ακροβασίες και αθλιότητες» της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυβέρνηση εμφανίζεται αντιφατική στις εξηγήσεις της, καθώς – όπως αναφέρεται – «τη μια διαδίδουν ότι υπήρχε συμφωνία αλλά τη χάλασε η αντιπολίτευση, την άλλη ότι δεν υπήρχε συμφωνία αλλά υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία», καταλήγοντας στην αιχμή ότι «έχετε πια γελοιοποιηθεί».

Το κόμμα της αντιπολίτευσης ανεβάζει περαιτέρω τους τόνους, υποστηρίζοντας ότι «όσες φαιδρότητες και να επιστρατεύσετε, ο ελληνικός λαός σας έχει πάρει χαμπάρι», ενώ χαρακτηρίζει την κυβέρνηση ως «κυβέρνηση του παρασκηνίου και των deals».

Η ανακοίνωση καταλήγει με σαφές πολιτικό μήνυμα, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ «θα σας ξεβολέψει», προϊδεάζοντας για συνέχιση της σκληρής αντιπαράθεσης το επόμενο διάστημα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

Ο κ. Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση… «κατ’ εξακολούθηση ψεύτη» προσπαθώντας να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και τις αθλιότητες της κυβέρνησης, την οποία εκπροσωπεί.

Στριμωγμένοι στη γωνία από την πρωτοφανή μεθόδευση να μην διοριστεί επικεφαλής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το πρόσωπο που συγκέντρωσε πλειοψηφία 3/5, τη μια διαδίδουν ότι υπήρχε «συμφωνία» αλλά τη χάλασε η αντιπολίτευση, την άλλη ότι δεν υπήρχε συμφωνία αλλά υπήρχε «τηλεφωνική επικοινωνία» κ.ο.κ. Έχετε πια γελοιοποιηθεί.

Όσες φαιδρότητες και να επιστρατεύσετε, ο ελληνικός λαός σας έχει πάρει χαμπάρι.

Είστε η κυβέρνηση του παρασκηνίου και των deals. Το ΠΑΣΟΚ θα σας ξεβολέψει, θα το συνηθίσετε.

Πηγή: skai.gr

