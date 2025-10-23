Ελλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ: Συμπεριληπτική μετάβαση, τερματισμός της βίας και ανοικοδόμηση, τα κλειδιά για το μέλλον της Συρίας

Tην τακτική του μηνιαία ανοικτή ενημέρωση και κλειστές διαβουλεύσεις σχετικά με τις πολιτικές και ανθρωπιστικές εξελίξεις στη Συρία πραγματοποίησε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβυς Αγ. Μπάλτα, παρουσίασε τη θέση της χώρας μας, εστιάζοντας σε τρεις βασικούς άξονες: την πολιτική μετάβαση, την ασφάλεια και τη βία, και την οικονομική ανασυγκρότηση της Συρίας.

Η κ. Μπάλτα ξεκίνησε υπογραμμίζοντας ότι «το να γυρίσει η Συρία σελίδα μετά από μακροχρόνιο και εκτεταμένο διχασμό προϋποθέτει μια πλήρως συμπεριληπτική πολιτική μετάβαση».

Αναφερόμενη στην ομιλία του προέδρου της Συρίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τη χαρακτήρισε «ιστορική στιγμή για τη χώρα», επισημαίνοντας ότι «οι αξίες της αλληλεγγύης και της συνύπαρξης πρέπει να αποτελέσουν πυξίδα για την εξάλειψη του σεκταρισμού».

Όπως είπε, «όλοι οι Σύριοι, ανεξαρτήτως εθνοτικής ή θρησκευτικής καταγωγής, αξίζουν την ειρήνη και το δικαίωμα ισότιμης εκπροσώπησης».

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας εξέφρασε τη λύπη της «για το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής των γυναικών και των εκπροσώπων εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές» και «την αναβολή της ψηφοφορίας στις περιοχές της Σουγουέιντα και των κουρδικών κυβερνείων».

Τόνισε ότι «ο δρόμος προς τη συμφιλίωση προϋποθέτει ότι όλες οι φωνές θα ακουστούν», αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «Μουσουλμάνοι, Αλαουίτες, Χριστιανοί, Δρούζοι και Κούρδοι πρέπει να εκπροσωπούνται δίκαια».

Παρέπεμψε, επίσης, στη δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση, ότι «το μέλλον της χώρας πρέπει να οικοδομηθεί πάνω στην πλήρη πολιτική εκπροσώπηση όλων των θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων».

Η κ. Μπάλτα εξέφρασε την προσδοκία ότι «οι συριακές αρχές θα λάβουν πιο τολμηρά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση» και ότι «το υπόλοιπο ένα τρίτο των βουλευτικών εδρών θα αντισταθμίσει τα υποεκπροσωπούμενα τμήματα της κοινωνίας».

Εστίασε επίσης στην ανάγκη τερματισμού της βίας. «Η απαλλαγή από τα δεσμά της βίας αποτελεί προϋπόθεση για την αποκατάσταση της σταθερότητας σε όλη τη χώρα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι «ακραία στοιχεία εξακολουθούν να δρουν στη Συρία», όπως φάνηκε «στις τρομοκρατικές επιθέσεις κατά ελληνορθόδοξων και καθολικών εκκλησιών το καλοκαίρι και στη φρικτή βία στη Σουέιντα και την παράκτια περιοχή».

Αναφερόμενη στην κατάσταση των γυναικών εξέφρασε «βαθιά ανησυχία για τις συστηματικές επιθέσεις και απαγωγές που στοχεύουν γυναίκες. Οι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται ανά πάσα στιγμή και οι υπεύθυνοι να λογοδοτούν». Κάλεσε τις συριακές αρχές να εφαρμόσουν «τον οδικό χάρτη που συμφωνήθηκε μεταξύ Συρίας, Ιορδανίας και ΗΠΑ» και να ακολουθήσουν «την Έκθεση της Επιτροπής Έρευνας του ΟΗΕ για παραβιάσεις κατά αμάχων».

Η κ. Μπάλτα χαιρέτισε «την πρόσφατη κατάπαυση του πυρός μεταξύ των συριακών δυνάμεων και των SDF», τονίζοντας ότι «η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας του Μαρτίου θα βοηθήσει να επανενωθεί η χώρα μετά από χρόνια κατακερματισμού».

Τόνισε, ωστόσο, ότι «η κατάσταση στα βορειοανατολικά δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για ξένη παρέμβαση».

Όπως τόνισε, «ο τερματισμός της βίας είναι προϋπόθεση για την ανασυγκρότηση της Συρίας και για την ασφαλή και εθελοντική επιστροφή των προσφύγων».

Περνώντας στον τρίτο άξονα, η πρέσβης υπογράμμισε πως «τολμηρές οικονομικές μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαίες καθώς η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρούς οικονομικούς περιορισμούς και τεράστιες ανθρωπιστικές ανάγκες».

Αναφέρθηκε επίσης στην «προοδευτική και αναστρέψιμη άρση κυρώσεων» από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο νέο καθεστώς κυρώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Ελλάδα, όπως ανέφερε, «έχει εκφράσει την ετοιμότητα της να σταθεί στο πλευρό του συριακού λαού και να συμβάλει ενεργά στην ανοικοδόμηση της χώρας», μέσω «οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης» και «ενίσχυσης θεσμικών δυνατοτήτων».

Τόνισε ότι «είναι ώρα η Συρία να γυρίσει σελίδα και να δεσμευτεί σε ειλικρινή διάλογο με τους γείτονες και τους διεθνείς εταίρους της», σημειώνοντας πως «ο αναζωογονημένος διάλογος μεταξύ Συρίας και Λιβάνου αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Διαβεβαίωσε, κλείνοντας, ότι «η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Συρίας — μιας ισχυρής και ευημερούσας χώρας, αντάξιας του υπερήφανου συριακού λαού».

