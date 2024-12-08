Τα εγκαίνια του Μετρό Θεσσαλονίκης που μετά από δεκαετίες «μπήκε στις ράγες», η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης Scope, το «Καλάθι των Χριστουγέννων», τα νέα όρια στο σύστημα IRIS αλλά και οι παρεμβάσεις στο τραπεζικό σύστημα που θα ανακοινώσει σύντομα η κυβέρνηση, αποτέλεσαν τα κύρια σημεία της τοποθέτησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στoν καθιερωμένο εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού:

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού:

«Καλημέρα σε όλες και όλους. Θα ξεκινήσω και αυτήν την ανασκόπηση με το Μετρό της Θεσσαλονίκης, καθώς συμπληρώθηκε μία εβδομάδα λειτουργίας του. Η χαρά των Θεσσαλονικέων για τη λειτουργία ενός έργου που άργησε για δεκαετίες μας δίνει ώθηση να συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα τη δρομολόγηση και ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής σε όλη τη χώρα.

Φέρνοντας ως παράδειγμα το Μετρό -άλλωστε απέσπασε μεγάλη προβολή από ξένα μέσα ενημέρωσης- είχα την ευκαιρία, κατά την πρόσφατη παρουσία μου στο Λονδίνο, να παρουσιάσω στους διεθνείς επενδυτές τον μετασχηματισμό που συντελείται στη χώρα μας μέσα από τις μεγάλες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσουν που έχουν δρομολογηθεί. Επενδύσεις που αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που υλοποιούμε για να ενισχύσουμε την οικονομία μας, διατηρώντας τη δημοσιονομική σταθερότητα, η οποία δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων, τόσο εγχώριων όσο και διεθνών. Το ενδιαφέρον, σας διαβεβαιώ, είναι μεγάλο και εξαιτίας του γεγονότος ότι η Ελλάδα παραμένει πυλώνας σταθερότητας σε μια περιοχή γεμάτη με γεωπολιτικές προκλήσεις. Φυσικά, δεν είμαστε «νησί» απομονωμένο από τα διεθνή δεδομένα. Παρακολουθούμε με προσοχή την πολιτική αναστάτωση στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, όσα συμβαίνουν στη γειτονιά μας και τον υπόλοιπο κόσμο. Και για αυτό φροντίζουμε να κάνουμε όσα πρέπει για να οχυρώσουμε τη δική μας οικονομία, κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα και από την πρόσφατη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Scope. Αυτή η αναβάθμιση, που μας φέρνει στο δεύτερο σκαλοπάτι της επενδυτικής βαθμίδας, σημαίνει ότι η Ελλάδα θεωρείται πλέον ακόμα πιο αξιόπιστη στις διεθνείς αγορές, κάτι που οδηγεί σε καλύτερες συνθήκες χρηματοδότησης, περισσότερες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και καλύτερες αμοιβές. Εν μέσω διεθνών προκλήσεων, η χώρα μας αποδεικνύει ότι βαδίζει με σταθερότητα και αποφασιστικότητα, χτίζοντας ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

Αυτή η πορεία συνοδεύεται από τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε την κοινωνία, δίνοντας προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους, όπως οι άνεργοι. Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού για το 2025 που ξεκινάει την Τετάρτη θα έχουμε να πούμε πολλά. Οι προσπάθειές μας, πάντως, αποδίδουν: το ποσοστό ανεργίας το γ’ τρίμηνο φέτος υποχώρησε στο 9%, από 10,8% το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους και 9,8% το β' τρίμηνο του 2024. Είναι σημαντικό ότι περιορίστηκαν και τα ποσοστά μερικής απασχόλησης. Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή η ραγδαία μείωση της ανεργίας πιέζει και τους μισθούς προς τα επάνω, καθώς η αυξημένη ζήτηση για εργαζομένους δημιουργεί καλύτερες αμοιβές. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ ο μέσος μισθός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης αγγίζει πλέον τα 1.445 ευρώ και βρίσκεται πολύ κοντά στον στόχο που έχουμε θέσει για μέσες αποδοχές στα 1.500 ευρώ εντός της τρέχουσας θητείας. Την ίδια στιγμή, οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης αυξήθηκαν τα τελευταία 5,5 χρόνια κατά 560.000 από τον Ιούλιο του 2019.

Περισσότερες, καλύτερα αμειβόμενες και πιο ασφαλείς δουλειές είναι ο στόχος της πολιτικής μας. Και σε αυτό σίγουρα συμβάλει και νέος τρόπος υπολογισμού του κατώτατου μισθού στη χώρα μας που ψηφίστηκε αυτήν την εβδομάδα και θα τεθεί σε ισχύ από το 2027 και μετά. Θυμίζω ότι έως έχουμε δεσμευθεί ο κατώτατος μισθός να φτάσει στα 950 ευρώ, από 650 που τον παραλάβαμε το 2019, μια αύξηση 46%. Από το 2027 και μετά, ο κατώτατος μισθός θα υπολογίζεται με βάση τρεις παράγοντες: την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και τον πληθωρισμό που επηρεάζει περισσότερο το φτωχότερο 20% των συμπολιτών μας. Στόχος μας είναι οι αυξήσεις που θα δίνονται να υπερκαλύπτουν τον πληθωρισμό, μειώνοντας τις ανισότητες, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η απασχόληση και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας δεν θα επηρεάζονται αρνητικά. Πρόκειται για άλλο ένα βήμα σύγκλισης με την Ευρώπη, καθώς με την ίδια φόρμουλα υπολογίζεται ο κατώτατος μισθός σε αρκετές ακόμη ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία.

Δεν εφησυχάζουμε. Συνεχίζουμε τις προσπάθειες για να αυξήσουμε κι άλλο την απασχόληση και να προσεγγίσουμε τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης δεν έχει σταματήσει να «χτίζει» προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης για συμπολίτες μας χωρίς εργασία, με πιο πρόσφατο αυτό που προκηρύχθηκε την περασμένη Δευτέρα και έχει ιδιαίτερα ενισχυμένη οικονομική κάλυψη. Το πρόγραμμα αφορά 10.000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ και θα προσληφθούν από μικρές, μεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν διπλή επιδότηση με 400 ευρώ άπαξ και μηνιαίο μισθό 1.118 ευρώ για έναν χρόνο, που σημαίνει επιχορήγηση έως και 13.416 ευρώ ανά εργαζόμενο, συνολικά δηλαδή 150 εκ. ευρώ που έχουν εξασφαλιστεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μέσα σε δυο χρόνια παρακολούθησαν προγράμματα κατάρτισης σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και έλαβαν τη σχετική πιστοποίηση πάνω από 300.000 συμπολίτες μας -αριθμός ρεκόρ. Δίνοντας έμφαση στις ενεργητικές, αντί για τις παθητικές πολιτικές απασχόλησης, έγιναν πάνω από 200.000 προσλήψεις την τελευταία 5ετία. Ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι το 65% των ωφελούμενων από τα προγράμματα της ΔΥΠΑ, δηλαδή 2 στους 3, εργάζονται ως μισθωτοί 24 μήνες μετά τη λήξη της επιδοτούμενης απασχόλησης. Η τεχνική εκπαίδευση αποτελεί ακόμη έναν κρίσιμο τομέα. Η ενίσχυση και η διασύνδεση των επαγγελματικών σχολών με τις ανάγκες της οικονομίας έφερε ρεκόρ αιτήσεων και εγγραφών στις 50 Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας και τις 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΔΥΠΑ. Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν σταματάμε την προσπάθεια. Επενδύουμε στις δεξιότητες και στις ευκαιρίες, με στόχο μια αγορά εργασίας που δίνει σε όλους τη δυνατότητα να προχωρήσουν μπροστά.

Και όταν λέμε όλους, το εννοούμε. Φροντίζουμε να μην αφήσουμε κανέναν πίσω, μεριμνώντας για όλους τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς. Αυτήν ακριβώς την πολιτική υπηρετεί το νέο πρόγραμμα πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε Δήμους για 1.000 ανέργους με αναπηρία, συνολικού προϋπολογισμού 13,5 εκ. ευρώ. Η σχετική ΚΥΑ υπογράφηκε προ ημερών και προβλέπει επιχορήγηση 75% του μισθού και των εισφορών τους για διάστημα έως και 18 μήνες (έως 750 ευρώ μηνιαία για πλήρη απασχόληση), με ανώτατη επιχορήγηση 13.500 ευρώ ανά ωφελούμενο. Καθημερινά προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την οφειλόμενη δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ευημερία στους συμπολίτες μας με αναπηρία. Όλοι και όλες έχουμε να κερδίσουμε από μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία ίσων ευκαιριών.

Σε αυτό στοχεύει και η εισαγωγή του Διεθνούς Απολυτηρίου (IB) σε δημόσια σχολεία της χώρας μας. Πεποίθησή μας είναι ότι η επένδυση στο καλό δημόσιο σχολείο είναι ο βασικός τρόπος για να καταφέρουμε να μειώσουμε τις οικονομικές, κοινωνικές, αλλά και γεωγραφικές ανισότητες. Για να έχουν όλα τα παιδιά μας, από όπου κι αν προέρχονται, τις ίδιες ευκαιρίες να προκόψουν στη ζωή τους. Έτσι, από τον Σεπτέμβριο του 2026 οι μαθήτριες και οι μαθητές σε τουλάχιστον πέντε πρότυπα Λύκεια της χώρας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα έχουν τη δυνατότητα της επιλογής μεταξύ του IB ή του ισχύοντος συστήματος εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Σταδιακά θα γίνει επέκτασή του σε όλα τα πρότυπα Λύκεια της χώρας. Πρόκειται για ένα απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών που βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν κριτική σκέψη, δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων. Οι κάτοχοι του Διεθνούς Απολυτηρίου παίρνουν το εισιτήριο εισαγωγής σε κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού ή σε μη κρατικά πανεπιστήμια της Ελλάδας. Το IB αναγνωρίζεται από κορυφαία πανεπιστήμια και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, ενώ εφαρμόζεται σε 150 χώρες, σε περίπου 6.000 σχολεία – εκ των οποίων σχεδόν τα μισά είναι δημόσια. Στην Ελλάδα, έως σήμερα, το πρόγραμμα παρέχεται αποκλειστικά από 16 ιδιωτικά σχολεία. Αυτό, όμως, αλλάζει, καθώς το IB γίνεται πλέον προσβάσιμο και στα δημόσια σχολεία.

Περνάω σε ένα άλλο θέμα, για το οποίο μίλησα και την Παρασκευή μέσα από ένα βίντεο που πραγματικά με συγκίνησε: Συμπληρώθηκε ένας χρόνος εφαρμογής του προγράμματος «ΟΙΚΟΘΕΝ» σε αντικαρκινικά νοσοκομεία της Ελλάδας. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να μειώσει την ταλαιπωρία των ογκολογικών ασθενών, παρέχοντάς θεραπεία και φροντίδα κατ’ οίκον. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από το Γενικό Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», με πάνω από 100 ασθενείς αυτή τη στιγμή να λαμβάνουν τη θεραπεία στο σπίτι τους. Ακολούθησαν τα νοσοκομεία Θεαγένειο, Μεταξά, ΑΧΕΠΑ και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, τα οποία αμέσως «αγκάλιασαν» το πρόγραμμα. Επιδίωξη του Υπουργείου Υγείας είναι να επεκταθεί το πρόγραμμα μέσα στο 2025 σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος, προσφέροντας σε ακόμη περισσότερους ασθενείς τη δυνατότητα να λαμβάνουν τη θεραπεία τους με άνεση και αξιοπρέπεια στον δικό τους χώρο. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για ένα σύστημα υγείας που σέβεται τις ανάγκες και είναι δίπλα στον ασθενή, εκεί που το χρειάζεται περισσότερο.

Με τις γιορτές να πλησιάζουν, από την προσεχή Τετάρτη επιστρέφει το «Καλάθι των Χριστουγέννων» με επιπλέον 6 κατηγορίες προϊόντων για το εορταστικό τραπέζι (αρνί, κατσίκι, γαλοπούλα, τσουρέκι, βασιλόπιτα και σοκολάτα). Το Καλάθι των γιορτών θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2025. Οι τιμές αναμένεται να είναι ίδιες ή χαμηλότερες από τις περσινές, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες θα παρακολουθούν μέσω πυκνών ελέγχων την αγορά για φαινόμενα αισχροκέρδειας σε βάρος των καταναλωτών, βάζοντας υψηλά πρόστιμα χωρίς διακρίσεις. Το έκαναν και πρόσφατα για παραπλανητικές εκπτώσεις σε 14 εταιρείες, με τα συνολικά πρόστιμα να φτάνουν τα 2.220.000 ευρώ.

Και κάτι που αφορά τις συναλλαγές χωρίς προμήθεια μέσω του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS που κερδίζει καθημερινά όλο και μεγαλύτερη αποδοχή από καταναλωτές και επαγγελματίες: Αποφασίστηκε από τη ΔΙΑΣ να αυξηθεί από τα 500 στα συνολικά 1.000 ευρώ ημερησίως το όριο για άμεσες μεταφορές χρημάτων (€500 ημερησίως για άμεσες μεταφορές χρημάτων μεταξύ φίλων και €500 για άμεσες πληρωμές σε ελεύθερους επαγγελματίες/ατομικές επιχειρήσεις). Στην πράξη, δηλαδή, ένα φυσικό πρόσωπο θα μπορεί να μεταφέρει χωρίς προμήθεια έως το ποσό των 500 ευρώ ημερησίως σε άλλα φυσικά πρόσωπα και θα έχει τη δυνατότητα συναλλαγής επιπλέον 500 ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες/ατομικές επιχειρήσεις. Τα νέα όρια θα ενεργοποιηθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2025. Μέσα στο 2024 η αξία των συναλλαγών μέσω IRIS υπερέβη τα 6 δισ. ευρώ, 30 φορές πάνω σε σχέση με το 2020. Η πορεία αυτή καταδεικνύει την ευρεία αποδοχή του προϊόντος από την ελληνική αγορά και δημιουργεί τις βάσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξής του, με στόχο την καθολική επέκταση του τα επόμενα τρία χρόνια.

Μιλώντας για τις τραπεζικές προμήθειες, θέλω να σταθώ στην ανάγκη για μια πιο ανταγωνιστική λειτουργία των τραπεζών προς όφελος των δανειοληπτών και των καταθετών. Τώρα που έχει ολοκληρωθεί η εξυγίανσή τους με τη σημαντική βοήθεια κράτους και φορολογουμένων, οι τράπεζες πρέπει με τη σειρά τους να επιστρέψουν με μεγαλύτερη υπευθυνότητα προς την κοινωνία το μέρισμα της ανάπτυξης που τους αναλογεί. Να δώσουν περισσότερα και φθηνότερα επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια και να μειώσουν τις χρεώσεις που προκαλούν την κοινή λογική. Η αντίδρασή τους μέχρι σήμερα, όπως είπα και την Πέμπτη στη Βουλή, δεν μας ικανοποιεί. Συνεπώς, ναι, σύντομα θα ανακοινώσουμε παρεμβάσεις στον τραπεζικό τομέα, με στόχο την εύρυθμη και ανταγωνιστική λειτουργία τους.

Περνώ στον χώρο της Δικαιοσύνης για μια σημαντική εξέλιξη που δικαιώνει τις προσδοκίες και τις διεκδικήσεις σχεδόν ενός αιώνα όχι μόνο του νομικού κόσμου, αλλά του συνόλου των πολιτών του Πειραιά. Θεμελιώθηκε την Τετάρτη το νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, ένα από τα πιο σημαντικά και εμβληματικά κτήρια της Ελληνικής Δικαιοσύνης, προϋπολογισμού 80.000.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στα 36.000 τετραγωνικά του θα στεγαστούν το Πρωτοδικείο, το Εφετείο, το Διοικητικό Πρωτοδικείο και Εφετείο και οι Εισαγγελίες Πρωτοδικών και Εφετών. Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500μ. από τη γραμμή του Μετρό και του ΗΣΑΠ, που σημαίνει εύκολη πρόσβαση στο νέο Δικαστικό Μέγαρο. Το νέο κτήριο θα είναι «πράσινο», με ενεργειακή κατανάλωση τουλάχιστον 20% χαμηλότερη από τα κατώτατα όρια που έχουν οριστεί από την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και αναμένεται να είναι έτοιμο το Φθινόπωρο του 2026.

Με την ευκαιρία, να επισημάνω τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί στην επίλυση διαφορών με διαμεσολάβηση. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από το Πρωτοδικείο Αθηνών, το έτος 2020 υπήρξαν 110 πρακτικά επιτυχούς διαμεσολάβησης, το έτος 2021 αυξήθηκαν σε 335, γεγονός που συνεχίστηκε και τα δύο επόμενα χρόνια με 604 πρακτικά για το έτος 2022 και 753 για το έτος 2023. Ήδη, για το έτος 2024, έχουν καταχωριστεί 954 πρακτικά. Αυτό δείχνει ότι τόσο ο νομικός κόσμος, όσο και οι πολίτες έχουν εξοικειωθεί με τον θεσμό. Επόμενο βήμα, η θέσπιση Κώδικα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, στον οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι μορφές εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

Σε πλήρη υλοποίηση βρίσκεται η Εθνική Στρατηγική για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη. Μέχρι στιγμής, έχουμε παρουσιάσει επτά αναπτυξιακά σχέδια και, μόλις πριν από λίγες ημέρες, προστέθηκαν ακόμη τρία –για την Πιερία, την Καστοριά και τα Γρεβενά. Τα σχέδια αυτά τέθηκαν σε ανοιχτή διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς, ώστε να καταγραφούν τα προβλήματα και να ιεραρχηθούν οι προτεραιότητες κάθε περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στην Πιερία το σχέδιο προϋπολογισμού άνω των 600 εκ. ευρώ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έργα αντιπλημμυρικά, ύδρευσης και αποχέτευσης αλλά και ανάπτυξης λιμένων. Ξεχωρίζει το πρότζεκτ ολιστικής διαχείρισης για την προστασία και αξιοποίηση του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου που θα είναι έτοιμο το πρώτο εξάμηνο του 2025. Το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης της Καστοριάς, ύψους 592 εκ. ευρώ, περιλαμβάνει ενισχύσεις για 90 επενδυτικά σχέδια ύψους 32,3 εκ. ευρώ που θα δημιουργήσουν περίπου 300 νέες θέσεις εργασίας. Θα υπάρξουν παρεμβάσεις για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στον κλάδο της γούνας, καθώς και αποζημιώσεις για τους μηλοπαραγωγούς. Παρουσιάστηκε, ακόμη, το χρονοδιάγραμμα για την επανεκκίνηση του φράγματος Νεστορίου και σε συμφωνία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα χρηματοδοτηθεί η ίδρυση Σχολής Αστυφυλάκων στην Καστοριά που θα υποδεχθεί 500 νέους υποψήφιους αστυφύλακες. Όσον αφορά τα Γρεβενά, εμβληματικά έργα στο τοπικό σχέδιο ανάπτυξης συνολικού ύψους 437 εκ. ευρώ, είναι η βελτίωση του δρόμου Γρεβενών-Βασιλίτσας και η καλύτερη αξιοποίηση του Χιονοδρομικού Κέντρου της περιοχής, ενώ από το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτούμε δίκτυο μονοπατιών στην ορεινή περιοχή των Γρεβενών. Πολλά έργα στοχεύουν στον πρωτογενή τομέα και στον τουρισμό, ενώ συνεργαζόμαστε με τους δήμους σε ζητήματα αξιοποίησης ακινήτων, ενεργειακής αυτονομίας και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Δουλεύουμε για ένα πλαίσιο ανάπτυξης για την περιοχή με ειδικές πολιτικές, ώστε να ενισχυθεί με βιώσιμες ιδιωτικές επενδύσεις μετά και την ολοκλήρωση του νέου δρόμου. Οι εργασίες στον αυτοκινητόδρομο Ε65 είναι ήδη στο 70% και με την ολοκλήρωση του έργου, η απόσταση Γρεβενά-Αθήνα θα μειωθεί σε 4 ώρες.

Να έρθω τώρα στα αντιδιαβρωτικά έργα που είναι σε εξέλιξη στη βορειοανατολική Αττική για την αποτροπή πλημμυρικώνν φαινομένων, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του φετινού Αυγούστου. Τα έργα περιλαμβάνουν κορμοδέματα, κλαδοπλέγματα, σανιδότοιχους και κορμοφράγματα στις περιοχές του Βαρνάβα, Γραμματικού, Ραπεντώσας, Λίμνης Μαραθώνα και πάνω από τον οικιστικό ιστό της Πεντέλης, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 10.000.000 ευρώ. Το 50% της χρηματοδότησης των έργων, καθώς και των 2 τεχνητών αναδασώσεων κοντά στην ιερά Μονή Πεντέλης και στον Λόφο Αστεροσκοπείου, έχουν αναλάβει 4 μεγάλες εταιρίες, η ΔΕΗ, ο ΔΕΔΔΗΕ, η Τράπεζα Πειραιώς και η «Helleniq Energy Holdings S.A.» τις οποίες και ευχαριστούμε. Η ολοκλήρωση των αντιδιαβρωτικών/αντιπλημμυρικών έργων θα γίνει το αργότερο εντός των επόμενων 6 μηνών.

Ειδική προστασία από την κλιματική αλλαγή χρειάζονται οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία μας, καθώς τυχόν καταστροφή τους θα αποτελούσε ανεπανόρθωτο πλήγμα στην πολιτιστική κληρονομιάς. Σε αυτό το πλαίσιο, εξαιρετικά σημαντικό είναι το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, το οποίο και ευχαριστούμε θερμά. Αφορά ένα τριετές πρόγραμμα καθαρισμών σε περιοχές πλησίον αλλά εκτός αρχαιολογικών χώρων -δρόμους, λίμνες, ποτάμια- που δεν εμπίπτουν στη συνηθισμένη ευθύνη των τοπικών φορέων. Αποτελεί ουσιαστικά μια συνέχεια του προγράμματος «Κυκλώνας» που υλοποιείται από φέτος την Άνοιξη στην περιοχή της Αργολίδας. Με το Μνημόνιο Συνεργασίας, το πρόγραμμα επεκτείνεται στη διενέργεια καθαρισμών σε περιοχές ιδιαίτερης ιστορικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αξίας στις Περιφερειακές Ενότητες Φωκίδας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αργολίδας. Με αυτές τις πρωτοβουλίες, προστατεύουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και το φυσικό περιβάλλον γύρω της, όπως έχουμε χρέος να κάνουμε.

Κάπου εδώ θα σας αφήσω. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα, σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας!»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.