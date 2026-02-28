Τρία χρόνια μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που συγκλόνισε και πλήγωσε ολόκληρη τη χώρα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στη μνήμη των θυμάτων και στον πόνο των οικογενειών τους, υπογραμμίζοντας ότι συναντώνται «σε ένα κοινό αίτημα: οι ευθύνες για την τραγωδία να αποδοθούν με τρόπο αυστηρό, αλλά και αμερόληπτο, στη δίκη που ξεκινά».

Παράλληλα, τονίζει ότι «η Πολιτεία οφείλει να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη στη λειτουργία της, ώστε ο τόπος μας να μην ξαναβιώσει ένα τέτοιο δράμα».

Αναφερόμενος στη θλιβερή επέτειο, σημειώνει πως «την υποδεχόμαστε δείχνοντας τον σεβασμό που της αρμόζει», καλώντας να μείνει μακριά από «ακραίες απόψεις ή συμπεριφορές που την υποβιβάζουν σε κομματικό σύνθημα». Την ίδια ώρα, στρέφεται κατά όσων «με ψέματα, φήμες και σενάρια επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν για τους δικούς τους στόχους ένα εθνικό πένθος». «Αυτές τις ώρες, ενωνόμαστε. Θυμόμαστε και διδασκόμαστε. Τιμούμε και δρούμε», καταλήγει στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

