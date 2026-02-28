Ανδρουλάκης για Τέμπη: Η μνήμη δεν ξεθωριάζει – Χρέος μας η Δικαιοσύνη

Δήλωση για τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε άρθρο του στην «Εφημερίδα των Συντακτών».

Όπως τονίζει, «η μνήμη των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας δεν ξεθωριάζει· αντιθέτως, λειτουργεί ως διαρκής υπενθύμιση του θεσμικού και ηθικού χρέους για Δικαιοσύνη», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα».

Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη, αντί η Πολιτεία να σταθεί στο ύψος αυτής της υποχρέωσης, «η ελληνική κοινωνία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια κυνική επιχείρηση συγκάλυψης ευθυνών πολιτικών προσώπων από την κυβέρνηση», κάνοντας λόγο για εργαλειοποίηση του άρθρου 86 του Συντάγματος και για χειρισμούς που οδήγησαν, με ευθύνη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, «στην εκφυλισμένη εξεταστική επιτροπή και σε μια απονευρωμένη προανακριτική διαδικασία».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ σημειώνει ότι η απώλεια ανθρώπινων ζωών στον 21ο αιώνα, εξαιτίας της σύγκρουσης δύο τρένων στην ίδια γραμμή, «συνιστά συντριπτική αποτυχία του κρατικού μηχανισμού», ιδίως σε μια χώρα με περιορισμένο σιδηροδρομικό δίκτυο. Παράλληλα, χαρακτηρίζει «εξοργιστική» κάθε προσπάθεια υποβάθμισης ή αμνήστευσης των πολιτικών ευθυνών, επισημαίνοντας πως δεν είναι παράλογο να κυριαρχεί στην κοινωνία ένα διάχυτο αίσθημα ατιμωρησίας.

Αναφερόμενος στη διάσταση της Δικαιοσύνης, τονίζει ότι δεν περιορίζεται μόνο στην ποινική της έκφραση, αλλά προϋποθέτει και τη θωράκιση των κρατικών υποδομών. Όπως αναφέρει, «η ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης για τη δομική αναμόρφωση του σιδηροδρομικού δικτύου σπαταλήθηκε με ευθύνη της κυβέρνησης», με αποτέλεσμα ο εκσυγχρονισμός των σιδηροδρόμων να παραμένει σε επίπεδο εξαγγελιών.

«Τρία χρόνια μετά τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, τα Τέμπη συμβολίζουν την ηθική, πολιτική και θεσμική χρεοκοπία της Νέας Δημοκρατίας», καταλήγει ο κ. Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι όσο δεν φωτίζονται όλες οι πτυχές της τραγωδίας και δεν αποδίδονται ουσιαστικές ευθύνες, η εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να αποκατασταθεί. «Ο σεβασμός στη μνήμη των 57 θυμάτων και των οικογενειών τους επιβάλλει ένα αδιαπραγμάτευτο χρέος: πλήρη Δικαιοσύνη και ένα συγκροτημένο σχέδιο για έναν σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο», σημειώνει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.