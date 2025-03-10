«Όλα ξεκίνησαν με το myHealth app και συνεχίζουν να εξελίσσονται διαρκώς» αναφέρει βίντεο που ανήρτησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.

«Ας συμφωνήσουμε σε κάτι: όταν μιλάμε για ψηφιοποίηση του κράτους, δεν εννοούμε απλώς λιγότερη γραφειοκρατία. Εννοούμε μια πραγματική αλλαγή στην καθημερινότητα των πολιτών. Και όταν μιλάμε για ένα καλύτερο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν αναφερόμαστε μόνο σε καλύτερες υποδομές, περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές και καλύτερες αμοιβές, πράγματα που ήδη κάνουμε. Αλλά ένα ΕΣΥ που σέβεται τον πολίτη, τον απαλλάσσει από την ταλαιπωρία και του επιτρέπει να έχει τον έλεγχο της υγείας του.

Ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας μέσω της αναβαθμισμένης εφαρμογής «MyHealth» για τους πολίτες και μέσω ειδικής εφαρμογής για τους γιατρούς, κάνει ακριβώς αυτό.

Πλέον όλοι οι συμπολίτες μας, αλλά και οι γιατροί μας μπορούν να βρίσκουν βασικά ιατρικά δεδομένα, όπως διαγνώσεις, συνταγές, εξετάσεις, αποτελέσματα εξετάσεων, νοσηλείες και παραπεμπτικά, αλλά και να κλείνουν εύκολα ραντεβού με γιατρό. Ενώ έχει ήδη ενσωματωθεί ψηφιακός βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη για τους γιατρούς.

Στις επόμενες φάσεις του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας που θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025 θα προστεθούν σημαντικές εφαρμογές όπως δεδομένα κλειστής νοσηλείας, ογκολογικά πρωτόκολλα, δεδομένα αναπηρίας. Ψηφιακός βοηθός για τους πολίτες και αναβάθμιση του βοηθού των γιατρών, αλλά και ψηφιοποίηση ιστορικών αρχείων νοσοκομείων», επισημαίνει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

«Όμως, θέλω να πω και κάτι άλλο σημαντικό: όταν ολοκληρωθεί ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, οι συμπολίτες μας με αναπηρία δεν θα χρειάζεται να ταλαιπωρούνται με τη διαδικασία των Υγειονομικών Επιτροπών των ΚΕΠΑ για να λάβουν πιστοποίηση αναπηρίας, αφού με το νέο ψηφιακό σύστημα, τα ΚΕΠΑ διευκολύνονται σημαντικά στο έργο τους. Βάζουμε τέλος, έτσι, στην τόσο άδικη ταλαιπωρία των πολιτών, ενώ παράλληλα διευκολύνουμε και τη λειτουργία των ΚΕΠΑ. Γιατί ένα σύγχρονο και ανθρώπινο κράτος δεν δοκιμάζει την αντοχή των πολιτών του. Τους διευκολύνει. Και αυτό ακριβώς κάνουμε.

Συγχαρητήρια λοιπόν, και στο Υπουργείο Υγείας, και στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις νέες αυτές υπηρεσίες που βελτιώνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας», καταλήγει στην ανάρτησή του και επισυνάπτει βίντεο με την παρουσίαση της νέας εφαρμογής.

Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Σε εφαρμογή από την Τρίτη - Τι θα περιλαμβάνει

Σημειώνεται πως τον «Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας» παρουσίασαν το μεσημέρι της Δευτέρας ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε λόγο για μία «ιστορική» ημέρα, ενώ η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ανέφερε ότι ο νέος Ηλεκτρονικός Φάκελος έχει στόχο να συγκεντρώσει όλα τα συστήματα, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όλων των μονάδων και των βαθμίδων υγείας, που θα είναι προσβάσιμος σε όλους μέσω της εφαρμογής «MyHealth App».

Στο νέο σύστημα θα έχουν πρόσβαση οι πολίτες μέσω του MyHealth και οι γιατροί μέσω του doctor.ehealthrecord.gr.

«Το έργο αποτελεί την εξέλιξη του MyHealth app και αλλάζει εντελώς τον τρόπο που η πληροφορία για το ιατρικό μητρώο μπορεί να φτάνει στον γιατρό, τα επείγοντα περιστατικά και από όπου θέλουμε. Το σύστημα θα είναι διαθέσιμο από αύριο, Τρίτη», ανέφερε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Μέχρι το τέλους του έτους θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη», ανέφερε η κ. Αγαπηδάκη.

Με την αναβαθμισμένη έκδοση της εφαρμογής «MyHealth» πολίτες και γιατροί θα μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση για παραπεμπτικά, διαγνώσεις, χρόνιες ασθένεις, φάρμακα, εξετάσεις και άλλα δεδομένα υγείας.

Η κ. Αγαπηδάκη ανέφερε ότι μέχρι σήμερα είχαμε τον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας και πλέον περνάμε στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.

Τέλος «εποχής» για τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

Όπως σημείωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, δεν θα χρειάζεται πλέον για την πιστοποίηση της αναπηρίας να πηγαίνουν οι πολίτες στα ΚΕΠΑ, καθώς όλα θα είναι πιστοποιημένα μέσω της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Το σύστημα αυτό θα ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους, σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας. «Αυτό θα αλλάξει τελείως το τοπίο στις υγειονομικές επιτροπές και θα βελτιώσει τις διαδικασίες που ταλαιπωρούν άτομα με αναπηρία», ανέφερε η κ. Αγαπηδάκη.

Όπως αναφέρθηκε, είναι ήδη διαθέσιμη η αναβαθμισμένη εφαρμογή του My Health Up.

Ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας θα αντλεί στοιχεία των ασθενών από επιμέρους πηγές δεδομένων του συστήματος υγείας (ΕΟΠΥΥ, ΠΦΥ, Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, Νοσοκομεία, Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιώτες ιατρούς, ιδιωτικές Μονάδες υγείας, Κεντρικό αποθετήριο ιατρικών εξετάσεων, κεντρικό αποθετήριο απεικονιστικών εξετάσεων, μητρώα ασθενών, κ.λ.π.).

Ηλεκτρονικός «βοηθός» με τεχνητή νοημοσύνη

Μετά την ομιλία των υπουργών, έγινε παρουσίαση της αναβαθμισμένης και εμπλουτισμένης έκδοσης της εφαρμογής από την ΗΔΙΚΑ, τόσο για τους πολίτες, όσο και για τους γιατρούς.

Στην πρώτη σελίδα ο γιατρός βλέπει όλα τα δεδομένα του ασθενούς, τις εξετάσεις, τους εμβολιασμούς, τις αλλεργίες και τα φάρμακα, για να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση του ασθενούς.

Η εφαρμογή διαθέτει και «chatbot», δηλαδή έναν ηλεκτρονικό «βοηθό» με τεχνητή νοημοσύνη, που θα κάνει πιο εύκολην την αναζήτηση δεδομένων μέσα στον φάκελο του ασθενούς.

Ο Υπουργός Υγείας τόνισε ότι η εφαρμογή θα είναι σε πλήρη λειτουργία, όχι απλά πιλοτική, από τις αρχές του 2026, εντός του χρονοδιαγράμματος που απαιτείται για την χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πρόσθεσε ότι η πλήρης ψηφιοποίηση των δεδομένων θα μειώσει τη διαφθορά, αλλά κυρίως θα μειώσει την ταλαιπωρία των ασθενών.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.