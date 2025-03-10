Τον «Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας» παρουσίασαν το μεσημέρι της Δευτέρας ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε λόγο για μία «ιστορική» ημέρα, ενώ η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ανέφερε ότι ο νέος Ηλεκτρονικός Φάκελος έχει στόχο να συγκεντρώσει όλα τα συστήματα, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όλων των μονάδων και των βαθμίδων υγείας, που θα είναι προσβάσιμος σε όλους μέσω της εφαρμογής «MyHealth App».

Στο νέο σύστημα θα έχουν πρόσβαση οι πολίτες μέσω του MyHealth και οι γιατροί μέσω του doctor.ehealthrecord.gr.

«Το έργο αποτελεί την εξέλιξη του MyHealth app και αλλάζει εντελώς τον τρόπο που η πληροφορία για το ιατρικό μητρώο μπορεί να φτάνει στον γιατρό, τα επείγοντα περιστατικά και από όπου θέλουμε. Το σύστημα θα είναι διαθέσιμο από αύριο, Τρίτη», ανέφερε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Μέχρι το τέλους του έτους θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη», ανέφερε η κ. Αγαπηδάκη.

Με την αναβαθμισμένη έκδοση της εφαρμογής «MyHealth» πολίτες και γιατροί θα μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση για παραπεμπτικά, διαγνώσεις, χρόνιες ασθένεις, φάρμακα, εξετάσεις και άλλα δεδομένα υγείας.

Η κ. Αγαπηδάκη ανέφερε ότι μέχρι σήμερα είχαμε τον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας και πλέον περνάμε στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.

Τέλος «εποχής» για τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

Όπως σημείωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, δεν θα χρειάζεται πλέον για την πιστοποίηση της αναπηρίας να πηγαίνουν οι πολίτες στα ΚΕΠΑ, καθώς όλα θα είναι πιστοποιημένα μέσω της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Το σύστημα αυτό θα ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους, σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας. «Αυτό θα αλλάξει τελείως το τοπίο στις υγειονομικές επιτροπές και θα βελτιώσει τις διαδικασίες που ταλαιπωρούν άτομα με αναπηρία», ανέφερε η κ. Αγαπηδάκη.

Όπως αναφέρθηκε, είναι ήδη διαθέσιμη η αναβαθμισμένη εφαρμογή του My Health Up.

Ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας θα αντλεί στοιχεία των ασθενών από επιμέρους πηγές δεδομένων του συστήματος υγείας (ΕΟΠΥΥ, ΠΦΥ, Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, Νοσοκομεία, Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιώτες ιατρούς, ιδιωτικές Μονάδες υγείας, Κεντρικό αποθετήριο ιατρικών εξετάσεων, κεντρικό αποθετήριο απεικονιστικών εξετάσεων, μητρώα ασθενών, κ.λ.π.).

Ηλεκτρονικός «βοηθός» με τεχνητή νοημοσύνη

Μετά την ομιλία των υπουργών, έγινε παρουσίαση της αναβαθμισμένης και εμπλουτισμένης έκδοσης της εφαρμογής από την ΗΔΙΚΑ, τόσο για τους πολίτες, όσο και για τους γιατρούς.

Στην πρώτη σελίδα ο γιατρός βλέπει όλα τα δεδομένα του ασθενούς, τις εξετάσεις, τους εμβολιασμούς, τις αλλεργίες και τα φάρμακα, για να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση του ασθενούς.

Η εφαρμογή διαθέτει και «chatbot», δηλαδή έναν ηλεκτρονικό «βοηθό» με τεχνητή νοημοσύνη, που θα κάνει πιο εύκολην την αναζήτηση δεδομένων μέσα στον φάκελο του ασθενούς.

Ο Υπουργός Υγείας τόνισε ότι η εφαρμογή θα είναι σε πλήρη λειτουργία, όχι απλά πιλοτική, από τις αρχές του 2026, εντός του χρονοδιαγράμματος που απαιτείται για την χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πρόσθεσε ότι η πλήρης ψηφιοποίηση των δεδομένων θα μειώσει τη διαφθορά, αλλά κυρίως θα μειώσει την ταλαιπωρία των ασθενών.

