Μητσοτάκης για γιατρούς σε 47 μικρά νησιά: Θα λαμβάνουν επιπλέον 1,500 ευρώ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι οι γιατροί που υπηρετούν σε 47 νησιά με πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων θα λαμβάνουν επιπλέον 1.500 ευρώ καθαρά τον μήνα, χάρη στη δωρεά του Φιλανθρωπικό Ιδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Ο ίδιος τόνισε ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία διαφορετική από τις συνήθεις δωρεές στον χώρο της υγείας, οι οποίες εστιάζουν κυρίως στις υποδομές. Αυτή η δωρεά εστιάζει στο ανθρώπινο δυναμικό, ενισχύοντας την παρουσία γιατρών σε μικρά νησιά κατά τη χειμερινή περίοδο.

«Για πρώτη φορά ένας ιδιώτης δωρητής στηρίζει άμεσα τους γιατρούς που στελεχώνουν τα ιατρεία σε απομακρυσμένα νησιά», σημείωσε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι το αφορολόγητο επιμίσθιο θα λειτουργήσει ως σημαντικό κίνητρο ενώ ευχαρίστησε το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα.

Επιπλέον, υπογράμμισε τον ρόλο της τεχνολογίας στην υγεία, αναφέροντας την τηλεϊατρική ως επανάσταση που όμως χρειάζεται γιατρό για τη σωστή λειτουργία της. Πρόσθεσε ότι η δωρεά συνδέεται με την πρωτοβουλία του υπουργείου για κινητές μονάδες υγείας που θα εξυπηρετούν απομακρυσμένα χωριά, δημιουργώντας ένα σύστημα που λειτουργεί στην πράξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.