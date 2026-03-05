Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη-ΥΠΕΞ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συνομίλησε τηλεφωνικά με τον ομόλογό του των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σεΐχη Aμπ. Μπ. Ζαγιέντ

Γιώργος Γεραπετρίτης

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σεΐχη Aμπ. Μπ. Ζαγιέντ. 

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και ο ασφαλής επαναπατρισμός Ελλήνων πολιτών. 

Επίσης, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επιβεβαίωσε την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τα ΗΑΕ και τους εταίρους του Κόλπου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιώργος Γεραπετρίτης Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Κρίση στη Μέση Ανατολή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark