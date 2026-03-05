Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη-ΥΠΕΞ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σεΐχη Aμπ. Μπ. Ζαγιέντ.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και ο ασφαλής επαναπατρισμός Ελλήνων πολιτών.

FM George Gerapetritis held a telephone📞 conversation w/ #UAE FM H.E. Sheikh @ABZayed.



Developments in the broader #MiddleEast and safe repatriation of Greek citizens were discussed. FM Gerapetritis reaffirmed #Greece’s solidarity with UAE & Gulf partners. pic.twitter.com/o5rGRM55xi — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 5, 2026

Επίσης, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επιβεβαίωσε την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τα ΗΑΕ και τους εταίρους του Κόλπου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

