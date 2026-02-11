Εκατέρωθεν μηνύματα έστειλαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη συνέντευξή Τύπου στην Άγκυρα, στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, με τον πρωθυπουργό να καθιστά σαφείς τις πάγιες θέσεις της Αθήνας τόσο όσον αφορά το Κυπριακό όσο και την ελληνική ουσουλμανική μειονότητα στη χώρα μας. Είχαν προηγηθεί συνάντηση των δύο ηγετών στο Λευκό Παλάτι και οι εργασίες του Συμβουλίου.

Τι δήλωσαν οι δύο πλευρές για τα «ακανθώδη» ζητήματα στο πλαίσιο της ευρύτερης συνέντευξης Τύπου:

Η δήλωση του Ερντογάν για Αιγαίο - μειονοτικό

Αναφερόμενος στα ζητήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, ο πρόεδρος της Τουρκίας σχολίασε ότι «εμείς από το παρελθόν μέχρι τώρα υποστηρίζουμε το εξής: παρόλο που τα υφιστάμενα ζητήματα είναι ακανθώδη, δεν είναι άλυτα στη βάση του διεθνούς δικαίου αρκεί να υπάρχει καλή θέληση, εποικοδομητικός διάλογος και πολιτική βούληση για λύση». Πρόσθεσε ότι «με ικανοποίηση διαπίστωσα ότι συμφωνούμε με τον πολύτιμο μου φίλο Κυριάκο σε αυτό το θέμα. Όπως και σε όλους τους υπόλοιπους τομείς των σχέσεών μας πιστεύουμε ότι από το 2023 και μετά θα σημειωθεί πρόοδος και στην επίλυση των αλληλένδετων προβλημάτων στο Αιγαίο».

Σε ό,τι αφορά το θέμα των μειονοτήτων πρέπει να ενεργήσουμε με αίσθημα ιστορικής ευθύνης ώστε να ωφεληθεί πλήρως η «τουρκική μειονότητα» της Δυτικής Θράκης από τις θρησκευτικές ελευθερίες και τις ελευθερίες στην εκπαίδευση, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα εθνικά θέματα

Απαντώντας, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει ως μόνη διαφορά την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών «που θα μπορούσε να οδηγηθεί στο Δικαστήριο, με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας». Και πρόσθεσε: «Είναι καθαρή η θέση μας για τις μειονότητες με βάση τη Συνθήκη της Λωζάννης. Ας εργαστούμε πώς οι μειονότητες μπορούν να γίνουν γέφυρας φιλίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών μας».

Για το Κυπριακό επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας για λύση στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σε ό,τι αφορά τη μειονότητα στη Θράκη, υπογράμμισε ότι πρόκειται για θρησκευτική μειονότητα και ότι οι Έλληνες μουσουλμάνοι της Θράκης «ζουν αρμονικά με τους συμπολίτες τους». Απαντώντας για τα «περί τουρκικής μειονότητας» ο κ. Μητσοτάκη σημείωσε ότι «είναι καθαρή η οπτική μας και για τις μειονότητες, το καθεστώς προσδιορίζεται με απόλυτη σαφήνεια στη Συνθήκη της Λωζάνης. Η ελληνική μουσουλανική μειονότητα είναι θρησκευτική μειονότητα, το αναφέρει ρητά η συνθήκη, χωρίς άλλη παρερμηνεία. Η μουσουλμανική μειονότητα και η ελληνική μειονότητα στην Τουρκία, παρά τη συρρίκνωση της, μπορούν να γίνουν πράγματι γέφυρες φιλίας μεταξύ των δυο χωρών, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης.

«Καιρός να αρθεί κάθε απειλή στις μεταξύ μας σχέσεις, αν όχι τώρα, πότε;» διερωτήθηκε ο πρωθυπουργός.

