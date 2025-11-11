Ανδρουλάκης από τη συγκέντρωση των αγροτών: Η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα - Η ελληνική περιφέρεια πεθαίνει

Το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των αγροτών και των κτηνοτρόφων, έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.



​Ο κ. Ανδρουλάκης στήριξε τα αιτήματα των παραγωγών, κατηγορώντας την κυβέρνηση για πλήρη αποτυχία στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και κάνοντας λόγο για ζήτημα επιβίωσης της ελληνικής περιφέρειας.

Πηγή: skai.gr

​Η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη: ​«Η ελληνική περιφέρεια πεθαίνει. Το κόστος παραγωγής είναι απίστευτα υψηλό, το κόστος ζωής καλπάζει, οι επιδοτήσεις, τα χρήματα που έπρεπε να πάρουν οι αγρότες μας, ακόμα δεν έχουν δοθεί. ​Αντιμετωπίζουν ζητήματα επιβίωσης και, δυστυχώς, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρά τα όσα λέει, δεν έκανε απολύτως τίποτα για να προστατεύσει τον πρωτογενή μας τομέα, ο οποίος είναι πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και πυλώνας κοινωνικής συνοχής για την πατρίδα μας. ​Η Νέα Δημοκρατία απέτυχε παταγωδώς. Είμαστε εδώ να στηρίξουμε τον αγώνα τους, τον αγώνα επιβίωσης του Έλληνα αγρότη, του Έλληνα κτηνοτρόφου».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.